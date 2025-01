Pianta caduta e palo pericolante, a Somma Lombardo intervengono i vigili del fuoco

Mattinata di messa in sicurezza delle strade a Somma Lombardo, con i vigili del fuoco impegnati in via Montebello, la strada che conduce alla frazione Coarezza e alla vicina Golasecca.

La squadra dei vigili del fuoco è intervenuta a partire dalle 9.30: una pianta caduta aveva travolto un palo della rete elettrica, rimasto in bilico in condiizioni precarie e quindi a rischio di caduta sulla strada.

È stato necessario anche l’intervento dell’autoscala (di base a Varese) per poter lavorare in sicurezza e completare l’intervento.