Premio Chiara Lubich per la Fraternità: aperto il bando per la nuova edizione

L’Associazione Città per la Fraternità ha lanciato il bando per la XIIª edizione del Premio Chiara Lubich per la Fraternità, un’iniziativa che invita Comuni e comunità locali, in Italia e nel mondo, a candidare esperienze di amministrazione virtuosa che promuovano la pace, la condivisione e la trasparenza. L’obiettivo è valorizzare la fraternità come paradigma politico e sociale per costruire il Bene Comune.

Il presidente dell’Associazione, Stefano Cardinali, sottolinea l’importanza di rendere la fraternità un metodo quotidiano nella vita delle comunità: «La fraternità in politica non è un’utopia, ma una concreta opportunità per costruire città inclusive e solidali».

Il Premio Chiara Lubich mira a mettere in rete esperienze positive di inclusività e solidarietà, contribuendo al benessere delle città non solo in termini economici, ma anche relazionali. Le candidature possono essere presentate non solo dalle amministrazioni comunali, ma anche da cittadini e realtà locali, purché le iniziative coinvolgano le amministrazioni del territorio.

Nel 2024 il Varesotto è stato protagonista di questa iniziativa: il premio è stato assegnato al Comune di Vedano Olona, mentre il Comune di Venegono Superiore ha ottenuto una menzione speciale.

Gli Enti locali, le associazioni e i cittadini interessati possono consultare il bando completo e le modalità di adesione sul sito ufficiale dell’Associazione www.cittaperlafraternita.org. Le candidature devono essere inviate entro il 22 marzo 2025.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Associazione tramite i seguenti canali: telefono: 335 834 9102 / 347 776 9897 / 340 418 2127 / 06 935 9181 – email: info@cittaperlafraternita.org

Foto di Michal Jarmoluk da Pixabay