Pubblicato il concorso internazionale di idee per progettare il Grande ospedale della Malpensa

Due mesi di tempo per presentare il progetto del futuro ospedale unico di Busto Gallarate ribattezzato Grande ospedale della Malpensa. Il costo massimo dell’intervento da realizzare è di 440.000.000 euro.

Il bando del concorso internazionale è stato pubblicato da ARIA, l’Azienda Regionale per l’innovazione e gli Acquisti S.p.A, e mira a raccogliere idee tra cui verranno selezionate le 5 migliori proposte. L’obiettivo è di ottenere il progetto per realizzare la grande struttura compatta e moderna da 773 posti letto ordinari, per superare l’attuale frammentazione di presidi ospedalieri della Valle Olona dislocati tra Busto Arsizio e Gallarate integrandosi con il territorio di riferimento.

Nel bando viene richiesto di sviluppare un prototipo dell’ospedale del futuro, dove sperimentazione, innovazione e continuità si fondano, per offrire nuove soluzioni di accoglienza flessibile e modulabile, secondo differenti funzioni. Alta tecnologia e integrazione nel contesto urbano saranno i due elementi centrali di progettazione.

Il futuro ospedale dovrà garantire la sostenibilità, assicurare ampia digitalizzazione e offrire livelli di comfort a tutti i fruitori, pazienti, personale e utenti esterni.

Il nome scelto lo collega allo scalo internazionale di Malpensa con l’ambizione di renderlo un polo di respiro ampio, sovraterritoriale. La vicinanza con il nascituro Hub Regionale per le Emergenze previsto all’ex casermone di Gallarate renderà l’ospedale il riferimento strategico nella gestione di crisi sanitarie,

Il concorso prevede un premio di un milione di euro al promo classificato e 150.000 euro ciascuno agli altri 4 selezionati.