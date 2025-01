Restano gravi le condizioni del tifoso della Pro Patria precipitato allo stadio di Novara

Aggiornamenti importanti sulla situazione sanitaria di Raffaele Carlomagno, 42 anni di Lonate Pozzolo, il tifoso della Pro Patria caduto nel fossato dello stadio “Piola” di Novara.

Come si legge su Propatriaclubs.com, sito punto di riferimento per i supporters tigrotti: “la situazione è molto grave in seguito a diversi traumi facciali e due grossi traumi cranici. Raffaele è in coma farmacologico e la prognosi non verrà rilasciata prima di domani (lunedì 27 gennaio) alle 14,30. I due arresti cardiaci subiti da Raffaele preoccupano i medici sulla tenuta del cuore e solo dopo 72 ore si potrà meglio comprendere come agire”.

Sia sui social che di persona sono tantissimi i tifosi che hanno manifestato vicinanza al 42enne e alla sua famiglia. La stessa società biancoblu non ha voluto parlare di calcio al termine del match perso con i piemontesi per rispetto nei confronti del proprio tifoso. La speranza è che si riprenda presto, ma nessuno al momento può sbilanciarsi.