Precipita dagli spalti dopo la partita con il Novara, gravissimo tifoso della Pro Patria

Tragedia allo stadio di Novara: al termine della partita Novara-Pro Patria un tifoso “tigrotto” è precipitato dalla curva nel fossato.

L’uomo – sulla quarantina – è stato portato in rianimazione a Novara, in “codice rosso”: è gravissimo, in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto mentre i tifosi omaggiavano la squadra lombarda, nonostante la sconfitta. L’uomo è caduta nella zona della curva e i soccorsi sono stati subito portati da un’ambulanza sul campo di gioco (nella foto, VareseNews).