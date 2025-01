Pro Patria sempre più a fondo: il Novara rimonta il derby in 4 minuti

Continua a sprofondare nel baratro la Pro Patria, ancora ferma a zero punti, dopo cinque gare, nel girone di ritorno.

A Novara il derby del Ticino volta le spalle ai tigrotti, in vantaggio al 19′ con una rete di Ferri, improvvisamente, quando, in appena 4 minuti, i gaudenziani sfruttano nella ripresa gli ingressi in campo di Owusu e del neoacquisto Da Graca (entrambi a segno) e fanno loro la partita tra il 26′ e il 30′.

La squadra di Busto Arsizio cade sempre più a picco verso il fondo della classifica: la distanza con l’ultimo posto della Clodiense è di soli 3 punti, mentre i punti per la salvezza diretta sono almeno 8 punti, in attesa dalla partita della Pro Vercelli.

SEGUE SERVIZIO COMPLETO

RIVIVI LA CRONACA DELLA PARTITA MINUTO PER MINUTO