Serie C, Novara – Pro Patria: la partita in diretta

Sabato di campionato (25 gennaio) per la Pro Patria, in campo allo stadio Piola di Novara per una delle gare più sentite dai tifosi di Busto Arsizio: il derby del Ticino. L’ultima partita all’ombra della Cupola di San Gaudenzio, con la città piemontese che ha celebrato il santo proprio in settimana, risale al settembre 2023, quella che fu la prima vittoria di mister Colombo sulla panchina dei tigrotti, oggi terzultimi e immischiati come non mai nella lotta salvezza, con la vittoria che manca addirittura da ottobre. Inoltre, nel girone di ritorno la Pro Patria non è ancora riuscita a ottenere alcun punto, la scossa del derby deve essere lo stimolo giusto per fermare l’emorragia di sconfitte e risalire la china. A ospitare la gara gli azzurri piemontesi. La squadra di Giacomo Gattuso, salvatasi l’anno scorso solo ai playout, dopo un buon campionato disputato in autunno con l’arrivo dell’inverno sta facendo fatica ad avere continuità di rendimento: negli ultimi due mesi solo due vittorie, il 6 dicembre a Trento e l’11 gennaio nel 3 a 0 casalingo contro la Virtus Verona.

