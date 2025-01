San Valentino, cinema e cultura: un ricco febbraio a Somma Lombardo

Il mese di febbraio 2025 a Somma Lombardo si prospetta ricco di iniziative culturali, sociali e artistiche, organizzate con passione dal Comune e dalle associazioni locali. Una varietà di appuntamenti per tutte le età che coinvolgeranno i cittadini in momenti di condivisione, riflessione e divertimento.

La prima settimana di febbraio si apre con il Cineforum al Teatro Auditorium S. Luigi, che propone la proiezione del film “Diamanti” (nei weekend 1-2 e 8-9). Un’opportunità per gli amanti del cinema di godere di un’esperienza culturale al costo contenuto di 7 euro.

Giovedì 6 febbraio, la Sala Polivalente ospiterà Carlo Meazza con “Monte Rosa”, un evento dedicato alla montagna, realizzato in collaborazione con il Cai di Somma Lombardo, che promette di affascinare tutti gli appassionati di escursionismo e natura.

La seconda settimana continua con appuntamenti dedicati al benessere e alla solidarietà. Domenica 9 febbraio a Coarezza, la Pro Loco organizza il tradizionale “Pranzo della Vita”, mentre la sera, nella Sala Polivalente, si parlerà di salute con un incontro informativo sulla fibromialgia.

Dal 10 al 16 febbraio, il Cortile del Palazzo Comunale si trasformerà in una galleria a cielo aperto grazie all’installazione “Il cuore della città”, un progetto che coinvolge le scuole locali (Cfp Ticino Malpensa e istituto Da Vinci) in un’interpretazione artistica del tema dell’amore.

La settimana di San Valentino è il momento ideale per gli eventi dedicati alle emozioni e alla cultura. Mercoledì 14 febbraio, il Castello Visconti di San Vito farà da cornice alla Cena di Gala di San Valentino, un’esperienza culinaria e romantica unica nel suo genere.

Lo stesso giorno, alle 18, il Castello Visconti ospiterà Andrea Vitali, che presenterà il suo libro “Il sistema vivacchia”.

La settimana si conclude con il Cineforum dell’auditorium San Luigi che propone il film “L’abbaglio” (sabato 15 febbraio alle 21, domenica 16 alle 16), mentre la Biblioteca Civica invita i più piccoli a partecipare a letture animate con “Il bacio senza tempo” (ore 16.30).

Sempre la domenica 16 febbraio è in programma la “Pizzoccherata” in Fondazione Casolo, a cura dell’associazione carabinieri.

Domenica 16, la città sarà protagonista con la “Domenica per l’Ambiente”, un’iniziativa curata dai Giovani Democratici.

Il 20 febbraio la Sala Polivalente sarà il palcoscenico dell’interessante serata “Tra miti e leggende”, con Pierfranco Midali, che esplorerà le tradizioni e i percorsi Il escursionistici del nostro territorio.

Il 22 febbraio la Biblioteca Civica promuove la lettura con “Nati per leggere”, alle 9.30 per i bambini 0-3 anni e alle 10.30 per quelli 3-6 anni.

Il Teatro Auditorium S. Luigi propone due proiezioni cinematografiche, con i film “Napoli New York” (22 febbraio, ore 21) e “Sonic 3” (23 febbraio, ore 16).

Il mese si conclude il 27 febbraio con un affascinante incontro alla Sala Polivalente: “Il mio cammino di Santiago”, un racconto di Massimo Tamborini che accompagnerà il pubblico lungo i sentieri spirituali e personali di uno dei pellegrinaggi più celebri al mondo.