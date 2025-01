Sciopero nazionale il 25 e 26 gennaio: possibili cancellazioni e variazioni dei treni Fs e Trenord

Il personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord aderirà a uno sciopero nazionale che avrà inizio alle ore 21:00 di sabato 25 gennaio 2025 e terminerà alle ore 20:59 di domenica 26 gennaio 2025. Durante l’agitazione sindacale, i treni potranno subire cancellazioni o modifiche, con possibili ripercussioni anche prima e dopo l’orario ufficiale dello sciopero.

I passeggeri che decidano di rinunciare al viaggio possono richiedere il rimborso dei biglietti a partire dalla dichiarazione di sciopero. Per i treni Intercity e Frecce, il rimborso è disponibile fino all’ora di partenza del treno prenotato. Per i treni regionali, invece, il rimborso è consentito fino alle ore 24:00 del giorno precedente l’inizio dello sciopero. In alternativa, è possibile riprogrammare il viaggio alle stesse condizioni di trasporto, compatibilmente con la disponibilità di posti.

Trenitalia e Trenord garantiranno i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione, ovvero dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00 dei giorni feriali. I treni a lunga percorrenza garantiti sono consultabili nelle tabelle dedicate disponibili sui siti ufficiali. I treni già in viaggio al momento dell’inizio dello sciopero raggiungeranno la destinazione finale se questa è prevista entro un’ora dall’inizio dell’agitazione. Oltre tale limite, potranno fermarsi in stazioni intermedie.

Per maggiori informazioni sui collegamenti e sulle variazioni al servizio, è possibile consultare l’app Trenitalia e la sezione Infomobilità sul sito Trenitalia, il sito e l’app di Trenord, il sito di Trenitalia Tper, il numero verde gratuito 800 89 20 21, le biglietterie e il personale di assistenza clienti.

Lo sciopero si inserisce nel contesto delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro, con una durata limitata a 24 ore, rispettando le disposizioni della Commissione di Garanzia per l’attuazione della Legge 146/1990. Resta consigliato ai viaggiatori verificare la disponibilità dei servizi prima di mettersi in viaggio e pianificare eventuali alternative.