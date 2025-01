Scomparso a Busto Arsizio anziano con Alzheimer, l’appello dei familiari

Ore di apprensione per la famiglia di un anziano scomparso ieri sera, mercoledì 8 gennaio, intorno alle 18, dalla sua abitazione in via Torino a Busto Arsizio. L’uomo, affetto da Alzheimer, si è allontanato a piedi e da allora non si hanno più sue notizie.

Secondo la descrizione fornita dai familiari, al momento della scomparsa indossava jeans e un giubbotto blu. Le condizioni di salute dell’anziano potrebbero compromettere la sua capacità di orientarsi e riconoscere i propri cari, rendendo ancora più urgente il ritrovamento.

I familiari hanno lanciato un appello alla comunità per raccogliere qualsiasi segnalazione utile e depositato formale denuncia di scomparsa alle forze dell’ordine. Chiunque avvisti l’uomo è invitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine o a chiamare il numero 3397574437.