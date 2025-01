Servizio Civile Universale: al Maga sette posizioni aperte

Il Museo MA*GA rinnova la possibilità ai giovani tra i 18 e i 28 anni di affrontare un percorso di crescita culturale attraverso il Servizio Civile Universale. Tutti i ragazzi e le ragazze interessati a un’esperienza di formazione specialistica, affiancati dal personale scientifico del museo, possono candidarsi per una delle sette posizioni aperte per un anno di collaborazione sotto la guida dei referenti dei diversi dipartimenti tra cui conservazione (gestione e valorizzazione del patrimonio e delle collezioni permanenti del museo, campagne fotografiche, inventariazione delle collezioni, catalogazione del patrimonio e gestione dei prestiti), educazione (attività didattiche, laboratori per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, visite guidate e conferenze per il pubblico adulto), comunicazione (preparazione di testi e materiali per le comunicazioni attraverso i canali istituzionali del Museo, attivazione di network e relazioni pubbliche), mostre (valorizzare il patrimonio del museo attraverso la realizzazione di mostre temporanee, eventi e iniziative culturali), allestimenti (predisporre gli spazi interni ed esterni del museo per esposizioni temporanee ed eventi culturali), segreteria organizzativa (gestione delle pratiche documentali riguardo l’organizzazione di eventi), biblioteca specialistica (aggiornamento del catalogo, valorizzazione delle collezioni, gestione consultazione e prestito dei volumi, incremento delle collezioni), e Premio Gallarate (gestione dell’archivio, catalogazione e digitalizzazione dei fondi storici, promozione e organizzazione della XXVII edizione).

Il progetto prevede un impegno di 25 ore settimanali per 12 mesi con un contributo netto mensile di 507,00 euro. Le candidature dovranno essere presentate attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL), raggiungibile all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it, via PC, tablet e smartphone, entro le ore 14.00 di martedì 18 febbraio 2025, usando l’identità digitale SPID.

Una volta entrati nel sito, si dovrà selezionare il progetto VIVI IL MUSEO – Dialoghi aperti tra passato e futuro per costruire e conoscere il patrimonio culturale del territorio (Codice di progetto PTCSU0025724010235NMTX; Sede di progetto MA*GA n.201931)

Per maggiori informazioni: serviziocivileinsubria.it; sezione FAQ ministeriale www.politichegiovanili.gov.it/faq/volontari/ o scrivere all’indirizzo scu@museomaga.it.