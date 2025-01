Sette gol e tanto entusiasmo: i detenuti vincono la prima partita del torneo in carcere a Busto Arsizio

Il 26 gennaio 2025 ha segnato l’inizio di una nuova e significativa iniziativa sportiva: il torneo “Tiro Libero”, il primo evento agonistico che coinvolge i detenuti della Casa Circondariale di Busto Arsizio e quattro società affiliate al CSI Varese di calcio a 7 open. L’evento rappresenta il coronamento di oltre un anno di impegno, fatto di allenamenti e partite amichevoli, che ha permesso di portare lo sport agonistico all’interno del carcere (nella foto l’OSGB Oggiona).

Il torneo vede la partecipazione delle squadre ASD San Giorgio 1998, Polisportiva San Paolo Sciarè, Real Busto, e OSGB Oggiona, che si sfideranno con la formazione dei detenuti in partite giocate esclusivamente “in casa” presso l’istituto penitenziario. La prima gara ha già regalato grandi emozioni: i padroni di casa si sono imposti con un netto 7-2 contro OSGB Oggiona.

“Crediamo molto in questo progetto,” ha dichiarato Diego Peri, presidente del comitato CSI Varese. “Gli aspetti burocratici e logistici per organizzare eventi sportivi in carcere non sono semplici, ma i risultati sono stati straordinari sia dal punto di vista organizzativo che umano. La voglia di giocare è tanta e il talento non manca, come dimostra la prima partita ufficiale del torneo.”

L’iniziativa nasce da un percorso iniziato più di un anno fa, sotto la guida dell’allenatore Gian Marco Duina. Attraverso allenamenti e una serie di amichevoli, è stata formata una vera squadra composta dai detenuti, pronta ora ad affrontare una competizione ufficiale. Dal primo incontro avvenuto nell’ottobre di due anni fa, sono state organizzate più di dieci partite, riscuotendo grande entusiasmo tra i partecipanti.

“Le nostre società hanno risposto con entusiasmo – ha aggiunto Peri – e siamo già al lavoro per ampliare il progetto, coinvolgendo altre squadre e aumentando le opportunità di partecipazione.”