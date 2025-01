Siamo a Materia

Da mercoledì 8 gennaio siamo entrati a Materia. Questa è la nostra quarta casa. Nel 1997 abbiamo iniziato le prime pubblicazioni, potremo chiamarli esperimenti, nei locali del Circolino di Bosto. La cooperativa La Castellanza, di cui il nostro direttore era presidente, fu il primo editore di Varesenews. Nel 2000 il grande salto. Con la nascita di Varese web ci trasferimmo a Gazzada Schianno in un ampio spazio dentro la Elmec, tra i fondatori della nuova società editoriale. Sette anni dopo abbiamo attraversato la strada per andare in quella che da lì a poco sarebbe diventata via Miglio 5. Ci siamo rimasti 17 anni. Ora Materia.

Passaggi significativi che hanno segnato la vita del nostro progetto editoriale. Non un garage, ma in pieno stile italiano, siamo nati in un circolino. Siamo in buona compagnia perché anche Arduino, padre dell’IOT, è nato in un bar di Ivrea che si chiamava proprio così. Quei primi anni erano da veri pionieri quando in Italia navigava meno del 10 percento della popolazione. Il salto avviene in un momento cardine della storia del digitale. Il 2000 è stato come una cerniera. Scoppiava la bolla della new economy, ma iniziava la fase del web 2.0. Per noi furono anni impegnativi, ma siamo stati capaci di surfare dentro tante difficoltà arrivando a quel 2007 che segnerà una nuova svolta. Non solo una nuova sede, ma anche diverse progettualità in vista di una crescita seria. Il resto è storia quasi recente. Sembrava quasi ci stessimo preparando a quella tempesta che si sarebbe scatenata sull’editoria e non solo con l’arrivo dell’era mobile con gli smartphone e dei social (Facebook fece la sua comparsa in Italia nel 2008, proprio come il primo iPhone). Anni entusiasmanti, anni della maturità per VareseNews in ogni senso. Anche in quello che segna un punto delicato perché sul digitale stare fermi non è contemplato. Il nostro avere uno stile da start up per ben 27 anni non è stato e non è facile. Ma è quello che ci ha reso grandi.

Ora Materia. Un nuovo passaggio con una visione chiara: l’informazione è il lievito del benessere di un territorio, delle comunità che lo abitano. L’informazione non è solo giornalismo. È un ecosistema dove ciò che conta di più è l’esperienza, la possibilità di conoscere attraverso vari linguaggi.

Materia sarà il contenitore, sarà il mezzo, sarà quel “pensatoio del Varesotto” come lo hanno definito l’ex rettore dell’Insubria e il presidente di Alfa, la società che gestisce l’acqua in provincia di Varese. Lo sarà tanto più se sarete voi a partecipare, a rendere vivo quello spazio.

Il primo febbraio avremo un momento pubblico di avvio delle attività. Il mese poi sarà ricchissimo di proposte ogni sera e nella seconda parte anche nel pomeriggio con tante proposte di VareseCorsi a cui partecipiamo.

Potrete venire a fare tante cose: leggere i giornali, sfogliare un libro, lavorare, prendere un caffè, conversare con qualcuno della redazione. La settimana, durante le ore serali, sarà scandita da alcune tematiche: lunedì i viaggi, martedì la cucina, mercoledì il cinema, giovedì gli incontri, venerdì la musica e nel week end eventi a sorpresa.

Lo spazio è ancora in movimento perché mancano alcune parti essenziali per le attività, ma è già accogliente e qualcuno di voi è arrivato e inizia anche a stare al nostro fianco per preparare attività. La biblioteca prende forma e con questa altri spazi.

Vi aspettiamo.

Nella foto nello spazio dell’agorà, il primo pranzo, momento di pausa durante il trasloco.