Soccorso nella Grigna meridionale: due escursionisti bloccati nel Canale Pagani e salvati dall’elisoccorso

Salvati grazie all’intervento dell’elisoccorso Drago 150. Questa mattina, sabato 11 gennaio, alle ore 10, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per soccorrere due escursionisti bloccati in una zona impervia del Canale Pagani della Grigna meridionale, a circa 1700 metri di altitudine. I due escursionisti hanno richiesto soccorso in quanto non riuscivano a proseguire a causa delle difficili condizioni del terreno.

Per il recupero è stata attivata una squadra SAF (Spleo Alpino Fluviale) dal Comando dei Vigili del Fuoco di Lecco e un elicottero del reparto volo Lombardia “DRAGO 150”, specializzato nelle operazioni di salvataggio.

Una volta localizzati, gli escursionisti sono stati recuperati dagli aerosoccorritori con manovra al verricello e portati in un luogo sicuro.

L’intervento di soccorso tecnico urgente è durato circa 1 ora e 30 minuti e si è concluso con esito favorevole per le persone coinvolte.