Sport, ambiente e acqua i focus del 2025 alla Scuola dell’infanzia di Luvinate

Sport, ambiente, acqua: questi i focus dei nuovi progetti che la Scuola Materna di Luvinate offre in questo primo semestre del 2025, per continuare e consolidare il cammino educativo dei bambini, supportando famiglie e genitori.

Dopo l’Open Day di sabato 11 gennaio, che ha visto la presenza di tante famiglie interessate alla proposta e al progetto, l’Equipe educativa si prepara ai nuovi traguardi, costruiti già dalla scorsa estate ed ora pronti ad entrare nella fase operativa.

ABITANTI SPERDUTI E SPIE DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO: GLI ANIMALI

Si parte con attività di educazione ambientale, gratuite, in collaborazione con il Parco Campo dei Fiori all’interno del progetto “Territorio, una scuola a cielo aperto”.

Attraverso il gioco, gite nei boschi, l’esplorazione ed attività direttamente in scuola materna, l’obiettivo è offrire percorsi di conoscenza, valorizzazione e tutela degli ecosistemi naturali, con laboratori e sperimentazioni. E allora si andranno a scoprire gli “abitanti sperduti dei boschi” e “gli animali, spie del cambiamento climatico”.

ACQUA, LE BUONE PRATICHE!

Altro focus sarà dedicato al tema dell’acqua, per imparare fin da subito a tutelare questo straordinario patrimonio. L’acqua infatti, fonte di vita e benessere per l’uomo, è un bene sempre più prezioso e da conservare per salvaguardare le riserve a disposizione, limitandone il consumo.

Direttamente a scuola, con professionisti educatori, si imparerà con il gioco e la fantasia a conoscere i segreti dell’acqua e a diventare sentinelle delle buone pratiche. Questa attività, gratuita, si svolgerà in collaborazione con Alfa.

SPORT: SCUOLA ATTIVA INFANZIA

prenderà il via in primavera il progetto “Scuola Attiva Kids per la Lombardia” in collaborazione con Sport e Salute, ANCI Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale. L’iniziativa prevede il coinvolgimento di tutor appositamente formati che affiancheranno gli insegnanti di scuola dell’Infanzia, attraverso attività di formazione, co-progettazione e monitoraggio degli interventi e la “Giornata del Benessere”.

SCUOLA MATERNA DI LUVINATE, DIDATTICA IN NATURA

Prosegue e si consolida il percorso della Scuola Materna di Luvinate nell’ottica della didattica in natura, come modello educativo che pone al centro la sperimentazione del movimento e delle uscite in natura come strumento di educazione e allenamento alla vita, insieme ai tanti altri progetti di musica, inglese, orto urbano, pre e dopo scuola, attività propedeutica di coding verso la scuola primaria.

Per info e iscrizioni è sempre possibile prendere appuntamento con l’Equipe educativa per visite di conoscenza e colloquio personalizzate. Contatti: scuolamaternaluvinate@gmail.com – 0332.824252