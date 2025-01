Strafatto precipita dal balcone. E fa scoprire il giro di prostituzione a Gallarate

Strafatto di droga era precipitato dal balcone, ferendosi. Un episodio “sopra le righe” che ha consentito alla Polizia di Stato di scoprire un giro di prostituzione ospitato all’interno di un edificio di Gallarate inquadrato come “affittacamere”.

Nella mattinata del 25 gennaio, gli agenti del commissariato cittadino hanno notificato al titolare dell’affittacamere il provvedimento con il quale il Questore ne ha disposto la chiusura per venti giorni.

Il provvedimento è stato emesso a seguito dell’attività istruttoria della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, che ha raccolto le risultanze dei controlli e dell’intervento effettuato nella giornata di ieri dagli agenti del Commissariato di Gallarate, dai quali è emerso che all’interno della struttura ricettiva venisse praticata l’attività di prostituzione ed il consumo di sostanze stupefacenti.

L’attività di verifica, in particolare, è sorta a seguito dell’intervento della Volante del Commissariato cittadino, che nella prima mattinata di venerdì 24 gennaio ha ritrovato nei pressi della struttura, un ragazzo in forte stato di alterazione psicofisica, con evidenti lesioni al volto e sul corpo.

Gli immediati accertamenti hanno consentito di appurare in effetti come il giovane, recatosi nella struttura per un incontro sessuale, a causa dell’uso smodato di sostanze stupefacenti, fosse caduto dal balcone, stramazzando al suolo. Un incidente, senza altre persone coinvolte, ma che ha appunto “scoperchiato” il vaso.

Il successivo controllo effettuato da personale del Commissariato, oltre a confermare la versione dell’uomo, anche relativamente all’esercizio della prostituzione, ha permesso di appurare inoltre la mancata registrazione degli ospiti, contrariamente a quanto imposto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Altro elemento che ha spinto il Questore a sospendere per venti giorni l’attività.