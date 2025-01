Sugli autobus di Autolinee Varesine scattano i controlli della Polizia

Dai viaggiatori privi di biglietto (o con tagliandi irregolari) a chi fuma – ovviamente in regime di divieto – a bordo degli autobus di linea. Sono queste le due tipologie di infrazione maggiormente sanzionate nel corso di un’operazione che ha visto la collaborazione delle Autolinee Varesine con la Questura di Varese nella giornata di lunedì 20 gennaio.

In particolare, tre pattuglie di agenti hanno affiancato i verificatori nella zona di via Monte Generoso a Varese, al momento dell’ingresso degli studenti del Centro di Formazione Professionale e dell’Università dell’Insubria.

Una situazione che però – avvertono dalla sede dell’azienda che si occupa del trasporto pubblico – non dev’essere vista come isolata o eccezionale. «Grazie alle costanti interlocuzioni a livello provinciale e con la Prefettura, nei prossimi giorni si svolgeranno operazioni di questo genere nei pressi di altri plessi scolastici della zona, in collaborazione di volta in volta con le più vicine strutture di Carabinieri, Polizia o Guardia di Finanza. A questo si aggiunge l’attività congiunta svolta a Varese con la Polizia Locale».

Queste iniziative rientrano in un quadro più ampio, volto ad aumentare la percezione di sicurezza a bordo degli autobus di linea e di coadiuvare l’attività quotidiana del personale che svolge il controllo sui titoli di viaggio. Autolinee Varesine sottolinea anche il fatto che sui mezzi sono attivi i sistemi di videosorveglianza: ne sono provvisti il 100% degli autobus urbani e oltre la metà di quelli extraurbani.