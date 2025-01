Tir fuori strada a Montegrino Valtravaglia, vigili del fuoco in azione

Soccorsi in azione verso le 14.30 di oggi, lunedì 13 gennaio, a Montegrino Valtravaglia. Per cause ancora da verificare, in via Margorabbia, un autoarticolato è uscito di strada e si è ribaltato nella riva adiacente alla carreggiata.

I vigili del fuoco di Luino sono intervenuti e, insieme al personale sanitario, hanno estratto il conducente – un uomo di 56 anni – dalla cabina per poter poi procedere alle cure del caso; l’autista ha riportato ferite lievi.

La strada è stata chiusa per permettere le operazioni di recupero del mezzo pesante.