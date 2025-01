Tutti con la matita in mano, in Valle Olona piacciono le lezioni di fumetto

«Cercate di disegnare il manico del piccone considerando che è fatto di legno, quindi avrà linee e venature, ecco, così, in questo modo»: Emmanuele Baccinelli ha la matita in mano e decora il foglio bianco del blocco davanti a lui con lo sguardo attento e la mente già proiettata su quello che sarà il risultato finale.

Intorno a lui un gruppetto di ragazzini lo segue attento, cercando di riprodurre sul loro foglio la stessa immagine.

Lui si avvicina, dà consigli e sorride compiaciuto: un’istantanea del corso di fumetto che periodicamente la libreria Millestorie di Fagnano Olona propone al pubblico di giovani lettori e creativi.

Il fumettista Disney Emmanuele Baccinelli

È domenica mattina 12 gennaio: nella via centrale del paesino della Valle Olona passano alcuni fagnanesi che si muovono per raggiungere il bar per colazione, la chiesa per la messa settimanale o per portare a spasso il cane. Tanti sbirciano dentro la vetrina zeppa di libri e capiscono che è un giorno speciale. Non ci sono solo lettori in cerca del nuovo volume da portare a casa, ma un gruppo di ragazzini stanno seguendo un corso di formazione.

Alla regia Laura Orsolini, che sette anni fa ha scelto di rischiare investendo sul suo amore per la letteratura, inaugurando la prima – e unica per il momento – libreria della Valle Olona. A dispetto della concorrenza dei clic e della tendenza a comprare un po’ di tutto online, anche libri, la scrittrice libraia ha voluto offrire ai propri concittadini la possibilità di scegliere i volumi prendendoli in mano, sfogliandoli, annusando quel profumo inconfondibile della carta.

Insieme a tutto ciò, sono iniziati i corsi di formazione, momenti in cui la passione per questo variegato mondo si trasla in ore di approfondimento e confronto.

Fra le proposte, un laboratorio di illustrazione con Emmanuele Baccinelli, disegnatore di fumetti Disney.

«Siamo veramente felici di poter riproporre questo corso di fumetti con Emmanuele: lui è davvero bravo a coinvolgere i ragazzi, esortandoli e correggendoli senza mai metterli a disagio. Ciascuno disegna a suo modo, ma guidato dall’esperienza e dall’occhio di un professionista. E per due ore non vola una mosca: i ragazzi sono attenti, coinvolti e entusiasti» sorride Orsolini, spostando lo sguardo sul gruppo alle prese con gomma e matita.

Loro, i piccoli disegnatori – tutti fra i 9 e i 15 anni – provenienti da Fagnano, ma anche da Busto, Varese, Mozzate e Tradate, hanno stupito il loro insegnante per l’attenzione e le domande attente sul mondo dei fumetti e il suo impegno a Topolino, dalla ricerca delle storie, ai soggetti, all’organizzazione del lavoro.

Una domanda è arrivata anche alla padrona di casa, a cui un giovanissimo lettore ha chiesto quando è prevista la pubblicazione del secondo capitolo de “Il ladro gourmet“, romanzo per ragazzi di Orsolini.

Tommaso, Edoardo, Elisa, Federica, Giulio Gabriele e Karen – futuri Baccinelli o Zerocalcare – hanno dunque concluso le due ore insieme con l’allegra frenesia e l’entusiasmo di chi ha capito di poter arrivare a risultati inattesi, basta impegnarsi e scegliere di trascorrere la mattinata in modo diverso. I disegni fatti erano così belli da conquistare anche i complimenti dell’insegnante.

Fra una linea retta e un cerchio da tracciare, la passione per il fumetto ha attraversato gli anni, unendo da sempre giovanissimi e adulti: oggi ha fatto tappa anche in Valle Olona, portando anche zio Paperone e il suo sacco di monete.