Il Ladro Gourmet è in libreria per i ragazzi

«Scrivo per ragazzi perché questo pubblico mi piace. Scrivendo per loro mi sembra di stare sulla loro lunghezza d’onda. Mi piace incontrarli e mi piace la loro risposta, perché come me sono un po’ matti: se tu la spari grossa loro rilanciano! È molto divertente». Così la scrittrice e libraia di Fagnano Olona, Laura Orsolini racconta com’è nato il suo nuovo romanzo ancora caldo di stampa, “Il ladro Gourmet”, edito da DeAgostini e uscito in tutte le librerie lunedì 11 gennaio (età di lettura: dai 9 anni).

«Anche questa volta all’origine del romanzo c’è lo zampetto di mio figlio, che oggi ha 14 anni – da bambino aveva ispirato alla mamma-scrittrice l’investigatore Biscia Dorata da cui sono nati una serie di racconti per bambini, ndr – Insieme abbiamo guardato MasterChef e derivati. Ci siamo appassionati di questi programmi di cucina e il libro è per me l’occasione per parlare dello sfaccettato mondo della ristorazione e della sua disperazione», spiega l’autrice.

Il protagonista è Gustavo, famoso chef costretto dalla crisi a chiudere il suo ristorante di Milano. «Per Gustavo, come tutti i lavoratori iper competenti è difficile da ricollocare e anche gli amici dei tempi di gloria si rivelano inaffidabili». Così, a cavallo della sua Graziella, Gustavo visita tutte le agenzie interinali della città, scrive e riscrive curriculum e moduli motivazionali: «Alla fine sbrocca e scrive che è disposto a fare qualsiasi cosa – spiega l’autrice – Viene convocato per un colloquio davanti a un ristorante stellato e da qui parte un grande equivoco. Gli sarà proposto di rubare, con tanto di ricatto e tutina. E lui lo farà, ma a modo suo, lasciando una firma, sempre diversa ma sempre gourmet, nelle case saccheggiate».

Nell’intreccio un ruolo fondamentale lo avranno anche l’affascinante vicequestore Esmeralda e il figlio di Gustavo, Zafferano, che frequenta la seconda media e ha una band e un concerto da organizzare.

«Un’avventura tutta da ridere che parla di amicizia e delle impensabili opportunità della vita – spiega Orsolini – Parla di alta cucina e di cucina bistrattata, incluso il mio adorato e criticatissimo vitello tonnato».

Dopo il romanzo di formazione Play e il giallo Villa Mannara, Laura Orsolini propone ai ragazzi Il ladro gourmet, un libro da leggere con appetito e da scoprire nelle presentazioni che, in ambito scolastico per chi adotta il libro, potrebbero essere accompagnate da un laboratorio con merenda gourmet ispirati a Gustavo e un quadro rubato che saprà riprodurre in un dolce.

Curiosità: il book trailer del libro (in apertura) è curato da Giuseppe Palomba, regista professionista e assessore alla cultura di Fagnano Olona. Fagnanesi sono anche gli attori a partire da Achille (figlio dell’autrice) e i suoi amici Pietro e Alice, mentre Maria Ruggeri veste i panni del vicequestore e Giovanni Grande interpreta Gustavo.

Proprio Fagnano Olona ospiterà una presentazione de Il Ladro Gourmet sabato 19 febbraio alle ore 21 presso auditorium scuola media Enrico Fermi.

Tutte le settimane Laura Orsolini cura per VareseNews la rubrica “Mamma, scegliamo un libro?“, dedicata alla letteratura per bambini e ragazzi.