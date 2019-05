Biscia Dorata e lo yoga per bambini

Dopo la bella esperienza del Salone del Libro di Torino, dove ha incontrato oltre 30 bambini sul tatami preparato per l’occasione, “Biscia dorata”, o meglio l’agente speciale Biscia Dorata, è tornato a casa con la sua “mamma”, la scrittrice Laura Orsolini, che abbiamo incontrato nella sua libreria Millestorie che ha aperto a settembre a Fagnano Olona. Insieme ci hanno raccontato del successo di questa trilogia noir dedicata ai bambini di cui è appena uscito il terzo episodio avventuroso, “L’agente speciale Biscia Dorata e il maestro scomparso” in cui l’indagine si trasforma incredibilmente in un pratico manuale di Yoga per bambini (lettura dai 7 anni).

LE ORIGINI

“Eravamo in bicicletta a Viareggio, quando mio figlio ha notato una biscia d’acqua nel canale, e insieme abbiamo iniziato a inventarci delle storie”, spiega l’autrice raccontando le origini dell’Agente speciale Biscia Dorata, un agente speciale in pensione che di lì a poco è diventato protagonista di “Avventure in pineta”, il primo episodio della sua saga, edito nel 2014 da Memorie del Mondo e illustrato da Maria Elena Zeroli, restauratrice che in carriera ha avuto modo di lavorare anche su Giotto.

Anche se in pensione, l’ex agente segreto non può fare a meno di indagare e risolvere misteri, dal mostro della pineta di Viareggio (un gamberetto divenuto cattivo perché nessuno lo voleva). Della seconda impresa di Biscia Dorata, “Avventure in villeggiatura” sono diventati protagonisti gli Studenti di Solbiate Olona (vincitori di un premio letterario 3 anni fa).

IL MAESTRO SCOMPARSO

“Agente Speciale Biscia Dorata e il maestro scomparso” è il titolo dell’ultima avventura, appena pubblicata e già protagonista del Salone del libro di Torino grazie alla sua incredibile indagine: i bambini di una scuola di Yoga si rivolgono all’ex agente segreto perché il loro maestro è scomparso e per risolvere il caso dovranno insegnare a Biscia Dorata la filosofia e alcune posizioni di Yoga Asana. È così che le pagine del libro, sempre illustrate da Maria Elena Zeroli, diventano un piccolo manuale di yoga per bambini grazie al contributo della coautrice Loretta Pajalunga, insegnante di yoga con anni di esperienza con i bambini.

IL LIBRO E LA MEDITAZIONE



Succede così che la presentazione della storia, alla fiera del libro come a scuola, si trasforma in una lezione di yoga, guidata naturalmente da Biscia Dorata: “Durante la lettura si propone ai bambini anche una piccola meditazione ispirata alla natura – racconta Laura Orsolini – invito i bambini a chiudere gli occhi e lo fanno molto volentieri. In realtà non vedono l’ora di rilassarsi”.