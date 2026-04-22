Alessio Arancio si conferma campione d’Italia under 20 nella greco-romana

Alessio Arancio è ormai una garanzia. Il giovanissimo lottatore di Fagnano Olona continua a mietere successi a livello giovanile e con il passare degli anni rimane un punto di riferimento nazionale per quanto riguarda la specialità della greco-romana, quella che ha come scopo l’atterramento dell’avversario solo con l’utilizzo di tronco e arti superiori.

Galleria fotografica Alessio Arancio d’oro nella lotta greco-romana 4 di 4

A Lido di Ostia Arancio si è fatto il miglior regalo possibile per il suo 18° compleanno: il giorno successivo alla maggiore età, Alessio si è laureato campione d’Italia nella categoria dei 67 Kg, gareggiando però sotto età tra gli under 20. Tesserato per il club Lotta Brescia, l’atleta fagnanese ha superato in finale il coetaneo torinese Francesco Bufis.

Non una novità: Arancio aveva già vinto l’oro under 20 e negli anni scorsi ha conquistato ben tre titoli nazionali anche nella fascia di età under 17. Risultati che lo hanno già portato a vestire l’azzurro: dopo gli impegni sul litorale laziale, il talento varesotto ha raggiunto Cesenatico per partecipare al ritiro della Nazionale organizzato dalla Fijlkam al Villaggio Accademia.

Nell’appuntamento sono coinvolti i migliori talenti delle classi d’età Under 15, Under 17 e Under 20 delle varie categorie di peso, impegnati nelle tre specialità federali: Greco-Romana, Stile Libero e Lotta Femminile. Con loro diversi atleti di interesse nazionale ma anche alcuni provenienti dall’estero per un collegiale in cui i più giovani possono fare un’esperienza significativa. Tra gli obiettivi di Alessio Arancio ci potrebbe essere la convocazione per gli Europei di Skopje nel luglio prossimo.