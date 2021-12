Aspettando Il Ladro Gourmet: il nuovo esilarante romanzo di Laura Orsolini

È partito il conto alla rovescia per sfogliare Il ladro gourmet, il nuovo esilarante romanzo di Laura Orsolini. Scrittrice e libraia della Libreria Millestorie di Fagnano Olona (e curatrice per VareseNews della rubrica Mamma, scegliamo un libro?), la Orsolini pubblica per la prima volta con DeAgostini un romanzo esilarante, pieno di colpi di scena, perfetto per chi ama le storie avventurose.

Il libro esce l’11 gennaio ed è dedicato a bambini e ragazzi dai 9 anni.

Ad anticipare i contenuti di questa nuova avventura sono il booktrailer (sopra e a questo link) e poche righe di presentazione: “Quando Gustavo apre la busta non sa che la sua vita sta per cambiare. Da chef stellato a ladro di professione. Come farà Gustavo, talmente onesto che non raccoglie nemmeno le monete da terra? Eppure è lui l’uomo giusto: è lesto, è creativo ed è insospettabilmente magro! Se proprio deve essere un ladro Gustavo sarà un Ladro Gentiluomo!”

IL LIBRO: IL LADRO GOURMET

Gustavo Strano è uno degli chef stellati più apprezzati di Milano. È creativo, è innovativo, è sulla cresta dell’onda. Cracco e Cannavacciuolo parlano di lui. Lo ammirano Borghese e Sadler. Non c’è critico culinario che non stimi Gustavo per il suo prodigioso vitello tonnato, o per il suo estatico risotto allo zafferano.

Ma tutto cambia il giorno in cui il ristorante La Madunina è costretto a chiudere. I conti sono in rosso. Lo chef Strano viene licenziato. E cercare un lavoro non è facile: c’è la crisi, i ristoranti non se la passano bene, la gente spende meno…Gustavo però non demorde: ha un figlio e un cane a cui badare, e per amore della sua famiglia è disposto a fare anche un lavoro diverso da quello che ama. Anzi, è disposto a fare qualunque lavoro. In qualunque orario. In qualunque condizione. Per qualunque committente.

All’ufficio si collocamento, Gustavo spunta tutte le caselle. Tutti questi ‘qualunque’ però sono destinati a non portare nulla di buono. Gustavo se ne accorgerà presto. Per la precisione il giorno in cui riceverà una busta azzurra, contenente le istruzioni per uno strano colloquio di mezzanotte. E una firma, Il conte, che preannuncia guai.

L’AUTRICE: LAURA ORSOLINI

Laura Orsolini è un’amante di libri. Libraia della libreria Millestorie di Fagnano Olona e Tradate, a Varese, Laura è anche scout, editor, docente di scrittura creativa e responsabile di incontri e laboratori di scrittura all’Experience Summer Camp, il primo campus italiano sullo sport e la lettura. Cura inoltre la rubrica settimanale “Mamma scegliamo un libro” su VareseNews.