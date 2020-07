Tradate ha di nuovo una libreria con Millestorie

Tre donne unite per rilanciare la cultura e offrire un servizio essenziale di cui i cittadini sentivano la mancanza da ottobre: una libreria. L’avventura è iniziata nella mattinata di oggi, mercoledì 8 luglio, con l’inaugurazione di un nuovo spazio per la libreria indipendente Millestorie della scrittrice Laura Orsolini all’interno del centro commerciale Coop. Non da sola, ma in sinergia con altre due attività che erano già presenti nel centro e che hanno unito le forze: la cartoleria FoxArt di Sara Moroni e Studio immagine della fotografa Tiziana Mussetti.

Tre imprese per tre donne tra comunicazione, arte e cultura che stringono un nuovo sodalizio per il rilancio post lockdown. Con il plauso del Ministro Dario Franceschini che in una nota si complimenta “per l’intraprendenza, la professionalità e la passione che dimostrate nel vostro lavoro – si legge – Le piccole librerie sono un atto d’amore per la cultura e la lettura e il “raddoppio” di Millestorie è un segnale incoraggiante in questo tempo difficile”. “Il Ministro seguirà con attenzione le vostre iniziative, consapevole del valore che queste hanno nel tracciare la strada della ripartenza”.

A partire da ottobre, quando ha chiuso la storica libreria Ferrario, 18 mila cittadini tradatesi sono rimasti di fatto orfani di una libreria (c’è la libreria San Carlo, ma è specializzata su articoli religiosi). “Tra i clienti della libreria a Fagnano Olona ci sono diverse persone che vivono a Tradate – racconta Laura Orsolini – per questo ho pensato che effettivamente ci fosse bisogno di una libreria in città”. “Entro in questa nuova realtà in punta di piedi, con il supporto di due donne e imprenditrici che conoscono meglio il territorio e che saranno per me compagne di avventura”, aggiunge la Orsolini soddisfatta per l’accoglienza riservata dalle persone che si sono avvicinate per l’inaugurazione.

La sinergia tra le diverse competenze fa sì che il neonato spazio sia un luogo creativo dove trovare diverse professionalità e sviluppare cultura tra libri, servizi editoriali, corsi, idee, arte e fotografia.

Ogni mercoledì mattina, dalle 9 alle 12 Laura Orsolini sarà a Tradate a disposizione dei lettori per le consulenze editoriali e i consigli della libraia (alcuni dei suoi consigli per bambini e ragazzi li trovate anche qui, nella rubrica Mamma, scegliamo un libro?). Per tutta la settimana oltre 300 titoli tra albi per bambini romanzia per ogni età, saggi e poesie rimarranno in negozio, ordinatamente disposti tra vetrina scaffale e un baule carico di novità, affidati a Sara e Tiziana e a disposizione di chiunque sentisse il bisogno di leggere.

“Sarà un punto di partenza per sviluppare idee sempre nuove – spiega la Orsolini – le mie compagne di viaggio hanno il mio stesso pensiero e non c’è vento migliore dell’entusiasmo per spingere avanti la nostra nave. Sono tanti i detti popolari che consigliano di unirsi in momenti di difficoltà come quello che la nostra nazione sta attraversando. Tre donne insieme non possono che vincere qualsiasi sfida”.

“L’immagine come mezzo di comunicazione e la sfida di tradurre i pensieri in scatti fotografici, fanno della professione una forma d’arte che io e Franco usiamo come strumento per esprimere la magia che ogni volta si compie” aggiunge Tiziana. Ma prima del brindisi è Sara a lanciare l’augurio che è un manifesto per la nuova sinergia: “Un nuovo modo di proporsi, fare servizio, comunicazione, creatività oltre che commercio: ecco la nostra risposta al Covid19”.