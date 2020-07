Buon umore e felicità tra le righe… o in barattolo

Tempo di estate, voglia di relax e spensieratezza. Anche per i ragazzi e per i bambini che a volte non sanno bene cosa vogliono, o come arrivarci.

Ci si può fidare di chi vende felicità? Si può trovare l’allegria tra le pagine di un libro?!? I consigli di questa settimana della libraia Laura orsolini lanciano la sfida e aprono le porte a tante diverse risposte. Tutte valide.

Il venditore di felicità

La casa editrice Kite ci regala un albo che piace ai piccoli e commuove i grandi.

Vincitore del premio Soligatto 2019 “Il venditore di felicità” è un grande libro scritto da Davide Calì e illustrato da Marco Somà.

La felicità è in vendita e subito tutti vogliono comprarne un barattolo: piccolo, grande, formato famiglia.

Siamo sicuri che la felicità si possa davvero vendere?

Dove si trova, in realtà?

Non ci resta che leggere e sfogliare il libro fino alla fine per scoprirlo. Una vera poesia.

Il venditore di felicità

di Davide Calì e Marco Somà

Kite edizioni – € 18

Il primo disastroso libro di Matt

Quando i ragazzi entrano in libreria e afferrano decisi un libro vuol dire che l’autore, la casa editrice e l’illustratore hanno fatto centro!

Capita così per “Il primo disastroso libro di Matt” del bravissimo Francesco Muzzopappa.

Di sicuro lo conoscete già come autore per adulti, che questa volta si cimenta con un pubblico diverso e vince su tutta la linea. Perché? Perché il libro fa morire dal ridere e perché la copertina è disegnata da Sio!

Non vi dico nemmeno di cosa parla. Leggetelo: buonumore garantito!