Tyus è il granito che sorregge Varese, Alviti l’oro che la fa splendere

AKOBUNDU EHIOGU 5 – Male, un po’ per limiti evidenti suoi, un po’ perché quei due falli all’inizio condizionano la sua gara. Quando Mandole lo ripropone non riesce mai a svoltare: doppia incomprensione con Hands, due liberi sbagliati, appena due rimbalzi. Piazza una stoppata bella e importante su Mascolo, ma la sua partita non può essere così marginale.

ALVITI 8 (IL MIGLIORE) – L’azzurro è sempre più il perno di questa squadra e non per un solo motivo. Anzitutto fa canestro, 17 punti anche stavolta, poi lavora forte sotto i tabelloni (7 rimbalzi, la media è di oltre 5), sporca i passaggi altrui o addirittura li intercetta (3 palle recuperate). E poi ha un gioco senza palla che merita attenzione: ha capito come muoversi per farsi trovare nel posto giusto al momento giusto. Anche per questo, la sua mano dall’arco converte in oro ogni pallone.

MVP Confident per i lettori della #DirettaVN

GRAY 5 (IL PEGGIORE) – Due punti con Napoli, quattro a Sassari. Zero, tondo tondo, con Treviso. Ok faticare in attacco ma nel caso di Justin siamo ormai ai collegamenti con “Chi l’ha visto?”, con il telefono però che non squilla mai. Qualche numerino nelle colonne di destra non bastano a salvare un giocatore preso (e pagato) per ben altri rendimenti. Non ci nascondiamo: quando rientrerà Sykes, noi metteremmo Gray in discussione. Cosa ne dite?

BRADFORD 7 – Altra prova indubbiamente positiva per l’ultimo arrivato. Subito un canestro a ravvivare Varese, poi un secondo quarto da cecchino anche se nella ripresa si vede meno delle partite precedenti. Lo score finale però è ancora solido: 15 punti, 6 rimbalzi: altro che ruota di scorta. Se continua così fa scalare parecchi compagni nelle gerarchie.

TYUS 8 – Gra-ni-ti-co. Detto scandendo bene le sillabe, un po’ alla Dan Peterson (così ne approfittiamo per fare gli auguri al coach, 89 anni). Se Kao si perde via tra falli e svarioni, se Fall incappa in un antisportivo con cui sfuma il tentativo con lui di Mandole, tocca al vecchio Alex reggere la baracca là sotto. Contro un Paulicap che non è né un pivello, né uno scarsone. Ma dopo la prova di Sassari, Tyus ci ha preso gusto e quando la partita sale di tono lui c’è sempre. 7 punti, sì, ma 9 rimbalzi pesantissimi: basterebbe l’ultimo a incorniciare la sua partita, con 8” da giocare e un finale da scrivere. Prende lui il pennarello e verga la parola “fine”.

LIBRIZZI 6,5 – Ci aveva abituato benissimo a Masnago, stavolta gioca una partita più normale, che non vuol certo dire scarsa. Si vede poco nel primo tempo, paga dazio alle mani veloci di Torresani ma quando si viene al dunque il capitano risponde presente. Tripla frontale per ridare il pareggio, serpentina vincente (con fallo non fischiato) nel clima rovente degli ultimi minuti.

ASSUI 6 – Un giro in campo: subisce fallo, segna un libero. Monetina nel salvadanaio.

HANDS 6,5 – Torna a essere più “forzatore” che risolutore, e quindi compie un passo indietro rispetto alle ultime due partite, ma ancora una volta Varese non può fare a meno di lui. 21 punti, pur con percentuali così così, ma anche 7 assist e un atteggiamento da leader che non era così marcato fino a qualche tempo fa. Treviso, tra l’altro, lo francobolla con Mascolo e Torresani togliendogli ossigeno nei 33′ in campo.

JOHNSON 7,5 – Trecce al vento, muscoli tirati a lucido, mano più che tiepida: è il Nino che ci piace, quello che fa il leader senza necessariamente chiedere palloni e riflettori. Sfiora il “ventello”, distribuisce palloni buoni (4 assist), è vivacissimo in ogni zona del campo. E se Jaron gira così, Varese può decollare.