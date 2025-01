Un altro passo falso per la Varesina: l’Arconatese passa 2-1 a Venegono

La Varesina è caduta in casa contro l’Arconatese per 2-1. È successo tutto nel primo tempo che si è aperto subito con un rigore in favore della squadra di mister Giovanni Livieri per un fallo di mano di Cosentino. Dal dischetto si è presentato Cavagna che con freddezza ha spiazzato Macchi per l’1-0. La Varesina ha provato a reagire ma al 40’ gli ospiti sono riusciti a trovare il contropiede perfetto che ha permesso loro di andare sul 2-0 siglato da Menegazzo, ben servito da Kabala. Prima dell’intervallo le Fenici sono riuscite a riaprire la partita grazie ad un gol di Mazia. Nel secondo tempo la Varesina ha costruito diverse occasioni molto importanti, senza trovare riuscire a trovare la via del pareggio. L’Arconatese è riuscita così a portare a casa tre punti pesantissimi che hanno permesso loro di portare a casa 3 punti fondamentali in chiave salvezza. La Varesina invece con questo stop ha perso ulteriore terreno nei confronti del Desenzano, vittorioso contro il Magenta, in attesa della partita di domani dell’Ospitaletto che se la vedrà con il Vigasio.

Fischio d’inizio

La Varesina scende in campo con il classico 4-2-3-1 che prevede Macchi tra i pali, Coghetto, Cosentino, Mapelli e Argint a comporre il quartetto di difesa. In mediana ci sono Guidetti e Rosa. A sostegno di Bertoli agiscono Mazia, Mauri e Gasparri. Mister Giovanni Livieri risponde con un 4-5-1 con Pedotti in porta, davanti a lui ci sono Luoni, Vavassori, Medici e Menegazzo. Sulle corsie laterali corrono Gyimah e Kabala, mentre in mezzo Cavagna è affiancato da Sette e Donizzetti, con quest’ultimo che in fase offensiva sale a sostegno dell’unica punta ex Varese Di Maira. Dirige la gara Davide Ammannati da Firenze insieme agli assistenti Gianmarco Spagnolo e Nicolò Matteo Presta.

Primo tempo

La prima emozione della gara arriva già al primo minuto, quando viene concesso un calcio di rigore per l’Arconatese per un fallo di mano di Cosentino. Dal dischetto si presenta Cavagna che spiazza Macchi e porta subito in vantaggio la sua squadra. La Varesina prova a reagire al 10’ con Bertoli che fa da sponda per Gasparri, il quale calcia di prima ma la conclusione esce a lato. Le Fenici vanno ancora vicine al gol con Guidetti che premia l’inserimento di Rosa, il quale non riesce per poco ad impattare il pallone in maniera più decisa e la sfera sfila sul fondo. Gli oroblu tornano in avanti con un tiro di Cavagna, terminato alto, e con un colpo di testa fuori misura di Gyimah. Al 29’ la squadra di casa va vicina al pareggio con Bertoli che si ritrova un pallone a pochi passi dalla linea di porta, ma il difensore avversario è bravissimo a disturbarlo, impedendogli di insaccare il pallone. Al 39’ doppia opportunità per gli ospiti entrambe capitate a Vavassori che prima colpisce l’incrocio e poi su un cross basso di Kabala, spara sopra alla traversa. I rossoblù rispondono con un colpo di testa di Mazia che costringe Pedotti all’intervento. Al 40’ da un calcio d’angolo in favore della Varesina nasce un contropiede portato avanti da Kabala che arrivato sulla trequarti serve in mezzo per l’accorrete Menegazzo che salta Macchi e insacca il 2-0. La Varesina al 44’ accorcia le distanze: Mauri calcia dalla distanza e colpisce il palo, il pallone schizza sui piedi di Mazia che a porta vuota insacca il gol dell’1-2. Il primo tempo si chiude dopo un minuto di recupero con l’Arconatese in vantaggio per 2-1.

Secondo tempo

La Varesina al 2’ minuto fa registrare la prima occasione della ripresa con Gasparri che mette a rimorchio per Mazia che colpisce col sinistro, ma la conclusione termina alta e non di poco sopra alla traversa. Successivamente, Sette svirgola un pallone dal limite della sua area e la traiettoria per poco non favorisce Mazia che anticipa Pedotti, ma il pallone finisce ancora sul fondo. La Varesina prova in tutti i modi a mettere sotto pressione la difesa avversaria con traversoni e tiri da fuori area, ma la squadra allenata da mister Giovanni Livieri riesce a resistere e cerca sempre di ripartire una volta riconquistato il pallone. Al 45’ grandissima doppia occasione per la Varesina per pareggiare: prima Sali scappa sulla fascia e mette in mezzo per Bertoli, ma la difesa dell’Arconatese legge bene la situazione e allontana il pallone, che però rimane in gioco e Mauri dallo spigolo sinistro dell’area calcia sul secondo palo con il pallone che esce di pochissimo. Negli ultimi istanti di partita l’Arconatese va vicina al terzo gol con Pelamatti che ci prova dal limite con la sfera che si spegne alla sinistra di Macchi. Al 45’+5 Bertoli riceve in area e viene stoppato da un difensore avversario con il pallone che termina sui piedi di Guri che dal limite dell’area calcia alto, sprecando l’ultima occasione per il pareggio. Al termine del quinto minuto di recupero l’arbitro fischia tre volte e decreta la vittoria dell’Arconatese.