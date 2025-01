Un libro in dono a ogni nuovo nato. L’iniziativa del Comune di Buguggiate

Vengono distribuiti in questi giorni i libri donati dall’Amministrazione comunale di Buguggiate ai nuovi nati del 2024.

A curare l’iniziativa, che si rinnova per il sesto anno consecutivo, è l’assessora alla cultura Angela Borghi: «Non è solo un dono di benvenuto – spiega – ma anche un’iniziativa che punta a valorizzare e a rilanciare la lettura, a partire dalle famiglie».

Il libro viene inserito in una scatola personalizzata con il nome del destinatario. In ogni scatola trova posto anche un prodotto per la cura dei bebè.

Ogni anno l’Assessora sceglie un nuovo libro da regalare ai bimbi appena nati, consigliata dalle libraie di Potere ai bambini, la libreria indipendente di Varese specializzata in letteratura per l’infanzia.

I 15 nati del 2024, ad esempio, ricevono in questi giorni un libro interattivo in cui i personaggi possono prendere vita durante la lettura, come dei pupazzi a guanto. L’anno precedente invece, in occasione di un piccolo boom di nascite, ai 22 bimbi nati nel 2023 è stata regalata un’edizione speciale, per piccolissimi, di favole classiche.

«Donare un libro a un bimbo appena nato significa comunicargli quanto sia importante la sua nascita per noi. Anche questo è comunità educante – commentano entusiaste le libraie di Potere ai bambini – Siamo grate di poter fare la nostra parte scegliendo insieme ad Angela Borghi i libri giusti da regalare».

La scelta di regalare un libro ai neonati per qugurargli il benvenuto è stata adottata nel 2019, appena è iniziato il primo mandato di questa Amministrazione comunale di Buguggiate. Da allora sono circa un centinaio i bimbi che hanno ricevuto questo dono speciale.

«Ci sarebbe piaciuto riattivare la Biblioteca comunale, ma per diverse ragioni, anche di sostenibilità economica, non è stato possibbile – racconta Borghi – Per sostenere e incoraggiare la lettura tra i cittadini a tutte le età abbiamo promosso diverse presentazioni di libri e posizionato tre Little free library, delle casette per il libero scambio di libri che sono molto utilizzate».

Una di queste piccole biblioteche libere si trova al centro anziani, mentre le altre due sono nei pressi del Municipio e al Parco Bergora. All’iniziativa è sedicata anche la pagina Facebook Biblioteca libera di Buguggiate, dove vengono postate le iniziative rivolte ai lettori di ogni età.