Buguggiate inaugura la sua “piccola biblioteca libera”

«Finalmente inauguriamo la Piccola Biblioteca libera di Buguggiate». È felice di annunciarlo Angela Borghi, assessore esterno ai Servizi Sociali e alla Cultura del Comune di Buguggiate. Le ragioni per esultare sono almeno due: perché è un altro piccolo passo verso la fine di un periodo fatto di chiusure ed isolamento e perché Buguggiate avrà una sua, seppur piccola, biblioteca.

Le due casette dei libri verranno collocate una davanti al Comune e l’altra al parco Bergora in via Giovanni XXIII. «Lo faremo il 23 aprile, Giornata mondiale del libro, con una piccola cerimonia senza pubblico – spiega Angela Borghi- Le casette saranno dipinte con quattro disegni realizzati dagli alunni delle scuole del paese, due delle elementari e due delle medie. Sono i vincitori del concorso indetto dall’amministrazione proprio per scegliere le immagini con cui ora verranno decorate le casette. Una giuria ha selezionato queste opere ma con gli altri disegni allestiremo una mostra, quando sarà possibile e la situazione lo permetterà».

Nelle casette verranno collocati libri di ogni genere e per ogni età ma ci sarà lo spazio anche per portare i propri volumi: «Chiediamo di fare una selezione, di non mettere libri di cui si vuol “liberare”. Quello sarà un luogo di scambio culturale e di idee, ci piacerebbe fosse capito e valorizzato».

Oltre alle casette è stato aperto anche un gruppo facebook Biblioteca Libera di Buguggiate dove verranno postate iniziative, ma anche suggerimenti di libri e recensioni.