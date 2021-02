A Buguggiate arrivano le”biblioteche libere”, le coloreranno i bambini

Leggere un libro su una panchina al parco o in una piazzetta del paese. Sono momenti di felicità (per niente trascurabile) che il Comune di Buguggiate ha deciso di offrire ai suoi concittadini. In primavera saranno collocate all’interno del parco Don Beato Gnocchi, più conosciuto come “Il Bergora”, e nella piazza Aldo Moro, antistante il Municipio, delle casette in legno con all’interno dei libri: funzioneranno come “Biblioteche Libere”, dove chiunque potrà prendere in prestito uno dei libri contenuti; fermarsi a leggerlo su una panchina o portarlo a casa, per poi restituirlo in un secondo momento.

Ad abbellire le casette ci penseranno i bambini, grazie ad un concorso organizzato dall’amministrazione comunale. A loro si chiede di realizzare un disegno che abbia come tema “Il libro”.

I disegni che risulteranno vincitori, verranno stampati ed applicati sulle pareti delle casette per decorare la “Piccola Biblioteca Libera”.

L’obiettivo del concorso è quello di coinvolgerei più giovani nel progetto della Piccola Biblioteca Libera, un’idea di condivisione dei libri e di promozione della lettura che dissemina casette nel mondo.

COME PARTECIPARE

Il concorso è rivolto ai bambini e ai ragazzi che vivono e frequentano Buguggiate. Le opere che risulteranno vincitori, verranno stampate ed applicate sulle pareti delle casette per decorare la “Piccola Biblioteca Libera”. Il disegno, che ha per tema appunto il libro, deve essere impostato su di un foglio da disegno tenuto orizzontale . La tecnica artistica è libera. Chi realizza il disegno dovrà scrivere i propri dati ed inserirli all’interno di una busta che dovrà essere poi richiusa ed allegata al disegno. Sull’elaborato grafico non devono comparire dati personali.

Fino al 27 marzo 2021 compreso, sarà possibile consegnare i disegni in Comune tutti i sabati mattina dalle 10 alle 12. Dal mese di marzo sarà presente a scuola un contenitore dove inserire gli elaborati.