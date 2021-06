Disegni per abbellire le casette dei libri, ecco i quattro vincitori

Le “casette dei libri” saranno presto abbellite con disegni allegri, fantasiosi fatti dagli studenti delle scuole di Buguggiate.

Ha avuto un ottimo successo il concorso “Coloriamo i nostri libri”organizzato dall’amministrazione comunale: lo scopo era selezionare disegni da applicare alle casette della Piccola Biblioteca Libera di Buguggiate, collocate nei mesi scorsi una davanti al Comune e l’altra al parco Bergora in via Giovanni XXIII.

«Abbiamo ricevuto ben 245 disegni, 157 realizzati da ragazzi che frequentano la scuola secondaria e 88 da quelli della scuola primaria – spiega Benedetta Perlasca, assessore ai Servizi Educativi e Scolastici – . Fuori concorso hanno partecipato anche i bimbi della materna “Dionisia Caldirola”: hanno realizzato un disegno davvero bellissimo. Nelle casette abbiamo messo dei libri anche per loro.

La qualità degli elaborati ha reso difficile la selezione da parte della giuria: abbiamo dedicato giorni a esaminare forme, colori e idee tra le più fantasiose. Alla fine sono stati scelti quattro disegni che verranno applicati sulle casette, due per categoria.

Bravi tutti i ragazzi, e grazie alle insegnanti che hanno sostenuto il progetto, nonché ai membri della giuria del concorso.

Ma non finisce qui. Ci saranno altre iniziative per tutti quelli che hanno partecipato: sarà organizzata una mostra con tutti gli elaborati e in questa occasione i disegni verranno applicati sulle casette».