Un nuovo parcheggio in via Sanvito a Varese: 40 posti auto

In via Sanvito c’è un nuovo parcheggio di 40 posti auto. L’area di sosta si trova poco prima dell’incrocio di via Campigli, sulla sinistra in uscita dal centro e in direzione via Caracciolo, subito dopo il distributore di benzina.

«Il parcheggio, gratuito, rappresenta una nuova possibilità di sosta in un’area densa di attività commerciali – ha spiegato l’assessore Andrea Civati – andando a rispondere ad una richiesta fatta da diversi titolari della zona».

Per ora il parcheggio è solo un’area sterrata, ma è già aperto alle auto, che hanno la possibilità di. Dopo questa prima “basica” fase seguirà poi l’intervento che renderà il parcheggio più fruibile: verrà realizzata l’asfaltatura e posta l’illuminazione.