Un viaggio attraverso la città di Busto Arsizio: memoria e immaginazione

Auser Insieme Busto Arsizio organizza un evento dedicato alla memoria, al pensiero e all’immaginazione. La città di Busto Arsizio verrà raccontata attraverso un viaggio artistico e culturale ispirato alle opere di C. Farioli, un omaggio per costruire un’immagine viva e coinvolgente del territorio. L’appuntamento è per lunedì 27 gennaio alle ore 15, ritrovo ai Molini Marzoli – Spazio FiliUrbani.

Il tema principale è “Ciciaàì” tra memoria, pensiero e immaginazione con la partecipazione di Elisabetta Farioli: l’incontro offrirà uno spazio di confronto e creatività. Sarà l’occasione per esplorare le storie di Busto Arsizio attraverso racconti artistici e culturali.

L’iniziativa è un invito a immergersi nella storia locale, riletta con un approccio creativo che mira a coinvolgere attivamente i partecipanti.

Gli enti coinvolti sono Regione Lombardia, Comune di Busto Arsizio e una rete di associazioni locali come AVULSS, Percorsi Sensibili, La Provvidenza, e altre realtà culturali e sociali.