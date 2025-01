Un weekend con le nuvole, ancora pioggia in arrivo in provincia di Varese e sulle Prealpi

Acqua e freddo di nuovo sul Varesotto: dopo una breve parentesi che durerà per la giornata di venerdì il maltempo si affaccerà di nuovo sull’area prealpina portando pioggia probabilmente fino a martedì.

LA SITUAZIONE

“Tra l’anticiclone sul Mediterraneo e basse pressioni sul N-Europa, venti occidentali sospingono perturbazioni dall’Atlantico che attraverseranno la regione alpina nel fine settimana e lunedì. Il clima resta mite per il periodo, con temperature consone per il mese in corso.“

PREVISIONI

Venerdì “su Alpi e fascia pedemontana in parte soleggiato ma con velature e passaggi nuvolosi in giornata. Sulla pianura padana cieli inizialmente più grigi sotto nebbie o nubi basse in parziale dissoluzione in giornata”. Sabato “nuvoloso con pioviggini e deboli piogge dal pomeriggio. Limite neve oltre 1200 m. Foschia e qualche banco di nebbia nella notte e primo mattino.“ Domenica “nella notte e al mattino cielo coperto con piogge sparse. Limite neve verso 1300 m. Nel pomeriggio attenuazione delle precipitazioni che proseguiranno sulla Lombardia orientale e Veneto e qualche breve schiarite su Alpi e Prealpi occidentali”.

TENDENZA

Lunedì 27 gennaio: cielo coperto. Piogge da deboli a moderate. Neve solo in montagna. Temperature oltre la norma stagionale, clima quasi novembrino. Martedì 28: al mattino ancora piovoso ma probabile miglioramento nel pomeriggio.