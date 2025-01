Una pasta e fagioli per attendere il falò: torna il tradizionale appuntamento con il gruppo alpini Varese

Il Gruppo Alpini di Varese organizza come tutti gli anni per martedì 16 gennaio 2025 un appuntamento che accompagnerà l’attesa del tradizionale Falò di Sant’Antonio nella sede di via degli Alpini 1.

A partire dalle 18 sarà possibile partecipare a un momento di gusto con un ricco antipasto di salumi, la tradizionale pasta e fagioli, e infine la torta di pane accompagnata da un caldo bicchiere di vin brûlé. L’evento è pensato ogni anno per creare un’atmosfera di condivisione e prepararsi insieme all’accensione del Falò di Sant’Antonio, che è previsto alle 21 in piazza della Motta, a pochi metri dalla sede del gruppo.

Un’occasione anche quest’anno per ritrovarsi, scaldarsi e vivere appieno uno dei momenti più sentiti della tradizione locale grazie all’accoglienza e all’organizzazione degli Alpini di Varese, supportati dalle associazioni “Solidarietà Alpina APS” e “Sci Club Escursionisti Campo dei Fiori”.