Unione degli Studenti aderisce alla protesta contro la Settimana della Sicurezza

L’Unione degli Studenti di Busto Arsizio «invita a partecipare al presidio di sabato 18 dennaio davanti all’Istituto Falcone di Gallarate per contestare la “settimana della sicurezza”».

«L’iniziativa – dice la nota inviata dall’organizzazione degli studenti – è presentata come finalizzata alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ma se si guarda più da vicino non si può non notare una precisa direzione ideologica».

Secondo Uds «attraverso la sempre più costante ed imponente presenza delle forze dell’ordine nell’ambiente scolastico e le varie collaborazioni con le aziende belliche, si vuole normalizzare la repressione come unica soluzione delle problematiche sociali e si va verso una sempre più allarmante militarizzazione delle scuole.»

La settimana della sicurezza viene contestata in quanto considerata «tentativo di indottrinare le giovani menti con un’ideologia militarista e securitaria».

«Vogliamo una scuola che sia luogo di apprendimento, crescita e tutela dell’individuo, e libera dalle dinamiche di potere dello Stato».