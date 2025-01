UYBA più forte dell’influenza: battuta 3-1 Vallefoglia

Non basta l’influenza di questi giorni a fermare la Uyba, non basta neppure una Vallefoglia determinata a vendicare il KO dell’andata. Per superare questa Eurotek serve ben altro: le Farfalle, scottate dallo scivolone di Santo Stefano con Bergamo, difendono la E-Work Arena e conquistano un successo da tre punti (3-1) molto rilevante in chiave classifica.

Senza quattro giocatrici, colpite dai mali di stagione (Kunzler, Lualdi, Morandi e Scola), la squadra di Barbolini trova il successo facendo leva su coraggio e determinazione, due qualità necessarie per annullare diversi set-ball nel quarto set prima di chiudere 29-27 scongiurando un tie-break che, a quel punto, sarebbe stata una lotteria.

Busto Arsizio ha provato a spaventare subito le marchigiane disputando un primo set clamoroso: 25-11 con Obossa protagonista e con Olaya brava a farsi trovare pronta dopo l’inserimento tra le titolari. Impossibile pensare a un bis nel secondo parziale, e infatti la Megabox risale con la ex Bici, vera spina nel fianco per la difesa biancorossa. I suoi tre strattoni valgono un margine di vantaggio che la Eurotek prova a colmare con Obossa senza però andare oltre (17-25).

Tutto da rifare, con Vallefoglia che scatta meglio nel terzo set. Piva e Sartori replicano, Olaya e ancora Piva sorpassano ma Lee non ci sta e sigla il 13-13. Qui però la UYBA piazza il colpo d’ala giusto: Piva, Boldini e Sartori firmano l’allungo deciso che si conclude sul 25-16 (con un 12-3 di parziale che è un punto esclamativo).

Si va così al quarto e si comincia spalla a spalla fino al 10. Poi Busto mette a terra un break favorito da un paio di errori ospiti ma sul 15-11 la Megabox reagisce e pareggia di nuovo. Si prosegue in equilibrio fino a quando Obossa annulla il primo set ball e dà a Busto la palla del match, non sfruttata. Piva e Van Avermaet invece mettono a terra due palloni su altrettanti set ball (27-27), poi Sartori e Obossa chiudono 29-27 tra la festa del popolo biancorosso.

A conti fatti, nuova bella prova di Boldini in regia a ispirare un’Obossa top scorer con 16 punti, uno in più di Piva, mentre al centro sia Sartori sia una lucidissima Van Avermaet (votata MVP) si fanno valere. Olaya infine ha rimpiazzato al meglio Kunzler (13 punti ma colpo all’occhio nel finale di gara) mentre Pelloni è stata la consueta garanzia in difesa. Con questo successo la Eurotek sale a quota 29 punti, al pari di Chieri ma con una partita da recuperare, e a -1 da Bergamo.