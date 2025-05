Cosa fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 2, 3, 4 maggio

In questo lungo weekend di ponte si respira profumo d’estate con l’arrivo di un caldo anomalo. Una buona occasione per andare alla scoperta della natura: una domenica di eventi alla Palude Brabbia. Domenica 4 maggio si parte alle 9.30 con “Raccontar d’Alberi” mentre nel pomeriggio per i più piccoli con “Filtri d’Amore er Maghi”. Secondo appuntamento con la Rassegna Organistica della Basilica di Varese. Protagonista di questo evento sarà il giovane organista Alessandro Chiantoni che proporrà un interessante programma musicale. Alla libreria Ubik di Varese una mostra dedicata ai 300 anni di Giacomo Casanova. Il vernissage è in programma sabato 3 maggio. Quaranta vele in regata a Luino: in palio c’è il Trofeo Ezio Braga. Imbarcazioni di classe Snipe da quattro nazioni (Italia, Svizzera, Spagna e Argentina) impegnate sulle acque del Verbano. Tra i concorrenti anche Flavio Favini.

IL METEO

IL METEO

LE PREVISIONI – Il caldo anomalo raggiunge l'apice e da domenica attese piogge e temperature nella media stagionale. L'anticiclone di origine africana che si estende su tutto il paese inizierà a indebolirsi da sabato per lascerà il posto a una perturbazione in arrivo dalla Francia

EVENTI IN EVIDENZA

GALLARATE – I profumi, i sapori e i colori d'Oltralpe tornano a invadere il centro della città: da giovedì 1 a domenica 4 maggio, Gallarate ospita il Mercatino Regionale Francese, allestito tra la piazza e Corso Italia. Un piccolo angolo di Francia nel cuore della città, dove sarà possibile scoprire e gustare autentiche specialità enogastronomiche e prodotti artigianali tipici delle varie regioni francesi

VARESE – Sei appassionato di animali? Vuoi scoprire tutto sulle rane diventando un vero esperto? Sabato 3 maggio, dalle 15 alle 16.30, preparati a indossare il camice da biologo e mettere le mani nello slime: scoprirai da quali organi è composta una rana, come respirano gli anfibi, quali sono le loro caratteristiche. L'evento si svolgerà presso il Thinker Lab in via Cairoli 5

VARESE – Cinque concerti nel cuore di maggio e nel cuore di Varese: la rassegna "Musica a San Cassiano" torna con il suo fascino antico e un programma imperdibile, tra Bach, Händel, Marais e l'omaggio a Scarlatti. Appuntamento ogni sabato, ingresso libero

VARESE – La galleria Punto sull'Arte ospita la mostra personale "Di bianco e di essenza" di Lorenzo e Simona Perrone, un evento che segna un importante passo nella carriera degli artisti, già noti per la loro partecipazione a una collettiva nella galleria. La mostra allestita presso la Galleria in Viale Sant'Antonio 59/61 è visitabile fino al 31 maggio

VARESE – La mostra "Un altro sguardo" inaugurata a Villa Panza, sarà l'occasione per godere di opere di grandi nomi dell'arte contemporanea, talvolta mai esposte al pubblico, anche molto distanti dallo stile che caratterizza la collezione Panza. Aperta al pubblico dall'11 aprile, la mostra è visitabile fino al 12 ottobre 2025

VERGIATE – Un altro weekend a tutto gelato con le golosità proposte da Marina

EVENTI FUORI PROVINCIA

LEGNANO – L'arte torna protagonista a Legnano con la mostra collettiva organizzata dall'Associazione Lo Scrigno, che si terrà dal 3 al 31 maggio 2025 presso lo Spazio Espositivo di Corso Garibaldi 129/B (numero interno)

LEGNANO – Le bancarelle de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi, il mercato di qualità più famoso d'Italia, tornano come di consuetudine in questo periodo in città, con tutto il meglio del Made in Italy artigianale e le ultime tendenze della moda. Appuntamento giovedì 1° maggio

EVENTI

INARZO – Alla scoperta della natura: una domenica di eventi alla Palude Brabbia. Domenica 4 maggio si parte alle 9.30 con "Raccontar d'Alberi" mentre nel pomeriggio per i più piccoli con "Filtri d'Amore er Maghi"

TEMPO LIBERO – Ecofesta di Primavera al Mercato del Giusto iNperfetto di Castello Cabiaglio. Tante iniziative in programma domenica 4 maggio. Il ricavato dell'evento andrà a sostegno delle attività estive dell'Associazione culturale Matrioska

ISPRA – Pedalarcultura: bici, arte e natura con picnic finale. Torna l'iniziativa della Bottega della Romeo alla scoperta del territorio tra i laghi

BOAREZZO – L'affascinante mondo dei rapaci si racconta a Boarezzo. Appuntamento sabato 3 maggio e domenica 4 maggio 2025 nella suggestiva cornice di Piazza Salvadori

MARNATE – Ruote della storia in Valle, a Marnate sfilano i mezzi della Seconda guerra mondiale. Gli Amici della Ferrovia della Valmorea insieme a Pro loco Marnate e Amministrazione comunale organizzano per domenica 4 maggio la manifestazione "Ruote della storia in Valle", con una sfilata di mezzi storici della Seconda guerra mondiale per i comuni della Valle Olona. Ferrari: «È solo una rievocazione, siamo contro ogni riarmo»

BRENTA – Polenta, spezzatino e gorgonzola nel menu del pranzo solidale del CAV a Brenta. Domenica 4 maggio il Parco Pubblico ospita l'appuntamento con le volontarie del Centro Aiuto alla Vita del Medio Verbano. Ecco come prenotare il posto entro giovedì 1 maggio

COMERIO – Domenica 4 maggio si torna nelle grotte del Remeron a Comerio. La partenza è fissata dall'Opera Hub di via Guido Borghi 27, con parcheggio interno e servizio navetta

ECONOMIA – 78° assemblea di Confagricoltura Varese: "L'agricoltura che vogliamo nella Provincia che vorremmo". Domenica 4 maggio la 78° Assemblea Generale di Confagricoltura Varese nella Sala Andrea del Centro Congressi Ville Ponti di Varese (piazza Litta, 2), a partire dalle 10.00

VARESE – In riva al lago di Varese la premiazione del concorso "Dolci acque, una risorsa da scoprire e valorizzare". L'appuntamento alla sezione varesina della Lega Navale Italiana per l'ultimo atto dell'iniziativa rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo grado che ha voluto sensibilizzare i giovani sul valore delle acque dolci nella storia, nella cultura e nella vita sociale del nostro Paese

TRADATE – A Tradate l'8° edizione di Maggio Insieme porta cultura, spettacoli e aggregazione. Dalla pizzica salentina alle passeggiate in natura, la manifestazione organizzata da Donna Oggi parte domenica 4 maggio a Villa Truffini con Pillole

GORLA MAGGIORE – Si celebra la Madonna di San Vitale tra fede, sport e attività per famiglie. Domenica 4 maggio 2025 torna la tradizionale festa al santuario con celebrazioni religiose, yoga, gimkana per bambini e stand delle associazioni

VARESE – Girometta d'oro 2025 al giornalista Roberto Pacchetti. La cerimonia di consegna si terrà domenica 4 maggio, nel contesto delle celebrazioni per il santo patrono della città, e avrà luogo nel suggestivo Salone Estense

OLGIATE OLONA – L'Agorà della Salute: domenica di prevenzione, sport e informazione al PalaMaGo di Olgiate Olona. Il 4 maggio, in occasione della Giornata Internazionale dell'Infermiere 2025, domenica 11 maggio, dalle 10.00 alle 19.00, verranno effettuati screening gratuiti

CISLAGO – La chiesa della Madonna incinta: a Cislago un viaggio tra Medioevo e Controriforma. Domenica 4 maggio visita guidata alla chiesa di S. Maria della Neve, scrigno di affreschi rari, 21 santi e 33 immagini della Vergine

MUSICA

LAVENA PONTE TRESA – Un Recital Organistico: protagonista della serata sarà l'organista Marco de Vita per ascoltare nella sua pienezza fonica l'organo Mascioni di recente costruzione

BARASSO – "Pierino e il Libro": a Barasso un omaggio in musica e parole a Enrico Ruggeri. Sabato 3 maggio alle 21 nella Sala Polivalente San Martino va in scena un tributo narrativo-musicale dedicato al cantautore milanese e non solo, tra narrazione, musica dal vivo e riflessioni sul crescere

CADEGLIANO VIGONAGO – Concerto per la Pace nel mondo del duo "Giorgio Perlasca". L'iniziativa sabato 3 maggio, alle ore 21, nell'antica chiesa di S. Antonio Abbate organizzata dal Premio letterario La Rondine in collaborazione con la Parrocchia

VARESE – Secondo appuntamento con la Rassegna Organistica della Basilica di Varese. Protagonista di questo evento sarà il giovane organista Alessandro Chiantoni che proporrà un interessante programma musicale

VARESE – "Bossa, samba and…" sul palcoscenico di Varese Vive per la stagione musicale del 67 Jazz Club Varese. L'appuntamento è per domenica 4 maggio alle ore 18 nella sede di Varese Vive, in via San Francesco d'Assisi 26 a Varese

MUSICA – A Orino e Laveno Mombello due serate tra musica e solidarietà con "The Men in Black". Sul palco Renato Furigo, voce narrante e cantante, e il maestro Mauro Guarneri al pianoforte e al canto. Il ricavato sarà interamente devoluto alla Lilt Valcuvia per la lotta contro i tumori

VARESE – Domenica 4 maggio al Salone Estense di Varese l'opera Cavalleria Rusticana di Mascagni. Gli Amici della Lirica di Varese hanno organizzato l'allestimento integrale del capolavoro verista, in forma semiscenica. La compagnia di canto sarà diretta dal M° Mauro Trombetta

CINEMA E TEATRO

BUSTO ARSIZIO – La Ponchielli mette in scena a Busto Arsizio la Carmen. Domenica 4 maggio appuntamento alla Sala Pro Busto per lo spettacolo che verrà dedicato al tenore Vittorio Tosto

ARTE E MOSTRE

SARONNO – "La Porta delle Amadriadi": il progetto fotografico di Paolo Volonté in mostra a Saronno. Dal 12 marzo al 4 maggio 2025, il foyer del Teatro Giuditta Pasta ospiterà il progetto curato da Sabrina Romanò

VARESE – Alla libreria Ubik di Varese una mostra dedicata ai 300 anni di Giacomo Casanova. Il vernissage è in programma sabato 3 maggio

GRANTOLA – A Grantola “Mutabile Conflitto”, la mostra personale di Gianfranco Tassi

Sabato 3 maggio 2025 alle h. 17.00 si inaugura l’esposizione curata da Manuela Gandini nella suggestiva chiesa sconsacrata di San Carlo a Grantola – Tutte le informazioni

CASALZUIGNO – Il borgo di Arcumeggia si risveglia, s'inaugura la mostra dedicata al paese dipinto. Domenica 4 maggio alle ore 15.00, presso la storica Sangalleria di Vicolo Malcotti a Casalzuigno, si inaugura la mostra "Arcumeggia in Arte", che resterà aperta al pubblico fino al 29 giugno 2025

COMABBIO – Giovanni Fabiano in mostra a Comabbio: "Una parte di me". Dal 3 all'11 maggio 2025, la Sala Lucio Fontana ospita l'esposizione personale dell'artista, tra materia, colore e introspezione

NATURA

SOMMA LOMBARDO – Arriva il Calendimaggio: il Cai di Somma porta alla scoperta della brughiera e della Storia. La sezione Cai propone il classico appuntamento del "trionfo di primavera": due diversi percorsi alla scoperta dell'ambiente naturale ma anche di curiosità legate all'uomo, come l'ipposidra e la piramide geodetica

SPORT

BARDELLO CON MALGESSO E BREGANO – Bardello con Malgesso e Bregano. Prova di orienteering nei boschi tra Bregano, Biandronno e Travedona. Domenica 4 maggio si terrà la manifestazione sportiva aperta a tutti

VELA – Quaranta vele in regata a Luino: in palio c'è il Trofeo Ezio Braga. Imbarcazioni di classe Snipe da quattro nazioni (Italia, Svizzera, Spagna e Argentina) impegnate sulle acque del Verbano. Tra i concorrenti anche Flavio Favini

RANCO – Sport e divertimento a Ranco con il primo "Gir 'in gir al Sass". La prima edizione della manifestazione

CHE FARE A LEGNANO E NELL’ALTO MILANESE – Cosa fare nel (lungo) weekend. Il fine settimana parte in anticipo con la Festa del Lavoro. A Legnano oltre al corteo ci sarà il concertone, mentre tutti i manieri saranno aperti con iniziative per tutte le età. E ancora mostre, feste e tante occasioni di divertimento – Gli appuntamenti