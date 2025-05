Che fare con i bambini nel weekend del 2, 3 e 4 maggio a Varese e nel Varesotto

Caldo e sole fino a sabato e poi piogge e temperature più basse domenica accompagnano questo primo weekend di maggio ricco di eventi per famiglie. In programma tante passeggiate in natura, qualche spettacolo e nuove esplorazioni per conoscere rane, mongolfiere e rapaci.

Da non perdere l’inaugurazione del Praticamente Rodari Festival a Gavirate.

EVENTI

MATERIA – Dentro una mongolfiera. Un pomeriggio tra terra e cielo con Arcadia Fly Team. Dalle 16.30 sarà possibile vedere da vicino (senza che questa prenda il volo) una vera mongolfiera, esplorarne l’interno e scoprire come funziona il volo più affascinante che esista. Alle 18 un incontro-racconto con i piloti – Prenota il tuo posto.

CASTELLO CABIAGLIO – Una camminata etnobotanica, il laboratorio dei Permakids e il racconto kamishibai “Chi è il re?” domenica alla EcoFesta di Primavera al mercato del GiustoiNperfetto. Il ricavato dell’evento andrà a sostegno delle attività estive dell’Associazione culturale Matrioska – Tutto il programma

BOAREZZO – Sabato pomeriggio in occasione della manifestazione Boarezzo in Trippata, sono in programma una passeggiata nel bosco con i rapaci e un laboratorio naturalistico dedicato ai più giovani, per avvicinare bambini e ragazzi al mondo della fauna selvatica in modo coinvolgente ed educativo – L’iniziativa

VARESE – Domenica pomeriggio sulle sponde del Lago di Varese, la premiazione del concorso “Dolci acque, una risorsa da scoprire e valorizzare” rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado – Leggi qui

STORIE E SPETTACOLI

GAVIRATE – Domenica pomeriggio in auditorium l’inaugurazione del Praticamente Rodari Festival con lo spettacolo Il viaggio della fantasia di Matteo Curatella. A seguire al Lavatorio di Fignano apertura della mostra Butai di Chicco Colombo – Tutto il programma

INARZO – Domenica 4 maggio sui sentieri dell’Oasi Lipu della Palude Brabbia c’è “Filtri d’Amore per Maghi”, una favola itinerante con il mago Maurk che turba la quiete degli animali della palude. Toccherà ai giovani esploratori, aiutati da maghi, streghe e dai propri genitori risolvere la situazione – Tutte le info

VARESE – L’ultimo appuntamento delal stagione con la rassegna CinemaKids di Filmstudio90 propone domenica pomeriggio la proiezione di Una Barca in giardino, animazione dedicata a un’eccentrica iniziativa – Il film

COCQUIO TREVISAGO – Sabato in biblioteca di tornano le Storie Leggere per bambini dai 4 ai 7 anni con la lettura dedicata a “Il bambino con i fiori nei capelli” di Peter Jarvis – Lapis edizioni. Evento gratuito seguito da laboratorio creativo a tema – Leggi qui

LABORATORI

VARESE – Vuoi scoprire tutto sulle rane diventando un vero esperto? Sabato 3 maggio, dalle 15 alle 16.30, preparati a indossare il camice da biologo e mettere le mani nello slime: scoprirai da quali organi è composta una rana, come respirano gli anfibi, quali sono le loro caratteristiche. L’evento si svolgerà presso il Thinker Lab in via Cairoli 5 – Tutte le informazioni

GAVIRATE – Domenica pomeriggio l’ultimo laboratorio creativo del ciclo Il primo sguardo ideato da ReMida al Chiostro di Voltorre propone ad adulti e bambini di costruire un Museo in scatola, tra poesia visiva e stampa monotipo – Scopri di più

LEGNANO – Ogni sabato, dalle ore 10.30 alle ore 11.30 alla biblioteca di Mazzafame è possibile partecipare a letture animate e laboratori creativi per bambine e bambini dai 6 anni in su a cura dei volontari del Servizio Civile e del gruppo dei BiblioVolontari – Qui l’articolo

CARAVATE – Nuovi laboratori di Mosaico 3D e ceramica per ragazzi dagli 11 ai 18 anni, sempre gratuiti, sono promossi nei pomeriggi di maggio dall’associazione Il pargolario negli spazi di biblioteca e scuola media – Come partecipare

GIOCHI

BARDELLO CON MALGESSO E BREGANO – Prova di orienteering nei boschi tra Bregano, Biandronno e Travedona, domenica 4 maggio. La manifestazione sportiva è aperta a tutti – Tutte le informazioni

VARESE – Ultimissime occasioni per un giro sulle giostre alla Schiranna. Il Luna Park sarà aperto tutti i giorni fino al 3 maggio 2025 – L’articolo



CASCIAGO – Riaperto il Bike Park di via Vasche: un luogo sicuro e divertente per i più piccoli in cui è stata realizzatauna zona d’ombra attrezzata, pensata per i genitori, i nonni e tutti coloro che desiderano assistere alle attività dei più piccoli – Scopri di più

IN NATURA

TRADATE – Letture animate in natura, tra stelle e musica e un viaggio spaziale alla scoperta del sistema solare sono solo due delle neumerose attività in programma nella nuova domenica di Porte aperte al Centro didattico scientifico del Parco Pineta con Ecoplanetario, tra giochi ed esporazioni in natura lungo i sentieri dell’area protetta – L’iniziativa

COMERIO – Domenica 4 maggio si torna ad esplorare la Grotta Remeron. La partenza è fissata dall’Opera Hub di via Guido Borghi 27, con parcheggio interno e servizio navetta – Come partecipare

ISPRA – Pedalarcultura: bici, arte e natura con picnic finale. Torna l’iniziativa della Bottega della Romeo alla scoperta del territorio tra i laghi – Qui tutte le info

SOMMA LOMBARDO – Con la nuova edizione di Calendimaggio, domenica il Cai propone due diversi percorsi, adatti a tutti, alla scoperta dell’ambiente naturale ma anche di curiosità legate all’uomo, come l’ipposidra e la piramide geodetica – I dettagli

LAGO MAGGIORE – Riaprono parchi e giardini, pronti ad accogliere i visitatori con le loro fioriture e paesaggi suggestivi. Dalla Rocca di Angera a Villa Taranto ecco i luoghi che torneranno ad accogliere turisti e visitatori – Scopri di più

MAMMA E PAPÀ

GALLARATE – “Giovani e Social, Scoprire, conoscere, vivere il web” è il titolo dell’incontro rivolto ai genitori per conoscere i pericoli della rete, le insidie dei social network e le conseguenze del cyberbullismo. Appuntamento mercoledì 7 maggio al Teatro Condominio. Partecipazione gratuita – Come prenotare

PER TUTTI – Caldo fine settimana di ponte per andare alla scoperta della Palude Brabbia. Alla Basilica di Varese secondo appuntamento con la Rassegna Organistica. Sul lago quaranta vele in regata a Luino: in palio c’è il Trofeo Ezio Braga – Che fare nel weekend