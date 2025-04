Prova di orienteering nei boschi tra Bregano, Biandronno e Travedona

Domenica 4 maggio si terrà la manifestazione sportiva “Prova l’orienteering”, un’occasione aperta a tutti per cimentarsi con la disciplina dell’orientamento immersi nei boschi del nostro territorio, tra i comuni di Bregano, Biandronno e Travedona.

L’iniziativa, organizzata dall’A.S.D. Dalla Chiesa Polisportiva Sesto Calende, è rivolta sia ad atleti tesserati FISO sia a esordienti desiderosi di avvicinarsi a questa affascinante pratica sportiva, in forma individuale o in gruppo. Si tratta di un’opportunità per sperimentare l’orienteering in un contesto naturale, mettendo alla prova le proprie capacità di lettura della mappa e di orientamento sul territorio.

Il ritrovo è fissato presso la palestra di Travedona, in via Don Luigi Sturzo. La segreteria sarà aperta dalle ore 9:00, mentre la partenza sarà libera nella fascia compresa tra le 10:30 e le 11:30. I partecipanti potranno scegliere tra due percorsi, denominati “ESO corto” e “ESO lungo”, studiati per adattarsi ai diversi livelli di esperienza.

La quota di partecipazione è di 6 euro a persona o a gruppo, con un supplemento di 3 euro per ogni mappa aggiuntiva.

Per partecipare è necessario iscriversi entro fine 1 maggio compilando il modulo disponibile al seguente link: https://forms.gle/86C7Ynk7N6nkADx8

Per ulteriori informazioni:

sito web: www.asddallachiesa.it

e-mail: orientamentoinfo@asddallachiesa.it

social: Fb e IG @asddallachiesa

L’iniziativa è realizzata con il supporto dei Comuni di Bardello con Malgesso e Bregano, Biandronno e Travedona