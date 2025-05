Un museo in scatola con ReMida al Chiostro di Voltorre

Domenica 4 maggio alle 15 l’ultimo laboratorio creativo per adulti e bambini del ciclo Il primo sguardo al Chiostro di Voltorre

Poesia visiva, organizzazione spontanea di materiali naturali e tecnica di stampa monotipo sono gli elementi per creare un Museo in scatola, nel laboratorio in programma domenica 4 maggio alle ore 15 negli spazi di Remida al Chiostro di Voltorre.

A guidare l’attività, rivolta ai bambini dai 6 ai 99 anni saranno Paola Bertaglia e Sara Dalla Pozza, ideatrici di questo ciclo primaverile di laboratori di riuso creativo di materiali naturali e di recupero, intitolato “Il primo sguardo – Un luogo di connessioni con il mondo naturale”

I posti sono limitati e la prenotazione è quindi necessaria scrivendo a prenotazionilabremida@gmail.com.