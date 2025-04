La chiesa della Madonna incinta: a Cislago un viaggio tra Medioevo e Controriforma

Domenica 4 maggio alle 16 ci sarà la visita guidata alla chiesa di S. Maria della Neve a Cislago a cura della Proloco di Cislago. La visita guidata è un viaggio fra il medioevo e la controriforma attraverso la “lettura” dei preziosi affreschi devozionali raffiguranti anche soggetti rari principalmente eseguiti nel 1525. Citata a partire dal 1256 come chiesa devozionale sorta per la presenza di un affresco miracoloso della Vergine; divenne poi sede di una confraternita laica legata all’ordine degli Umiliati. Vi aspettano 21 diversi Santi, fra cui i santi galattofori invocati per avere il latte, i santi ausiliatori della peste e 33 raffigurazioni della Vergine Maria protettrice della maternità. Sono presenti ben 4 Madonne del Latte, la Madonna della Misericordia e la Madonna della Tenerezza.

Nel 1731 si costruì il nuovo altare barocco che presenta la rarissima immagine miracolosa della Madonna incinta o Madonna del Parto incorniciata da un pregevole altare ligneo intagliato e dalla preziosa predella dorata proveniente dalla famiglia Borromeo. La presenza di particolari soggetti fanno della chiesa di S. Maria della Neve un “unicum” in tutta la provincia di Varese.