78° assemblea di Confagricoltura Varese: “L’agricoltura che vogliamo nella Provincia che vorremmo”

«La provincia di Varese si estende su 1200 chilometri quadrati, di cui 550 occupati da boschi e 110 di superficie agraria utile. Le imprese agricole sono 1950, il 3,3 per cento del totale. Per sgomberare il campo da qualsiasi equivoco sappiamo che non potremo mai essere i primi attori del territorio, ma altrettanto bene sappiamo di essere essenziali. Perché l’agricoltura è paesaggio, è ambiente, è difesa del territorio . E poi l’agricoltura serve, perché un futuro senza agricoltura non è di certo migliore e perché 800 mila persone non possono vivere in 1200 chilometri quadrati occupandosi solo di turismo e di servizi. Cosa bisogna fare, dunque, per stimolare il settore e rendere sempre più protagonista del territorio?».

Se ne parlerà domenica 4 maggio durante la 78° Assemblea Generale di Confagricoltura Varese – dal titolo “L’agricoltura che vogliamo nella Provincia che vorremmo” – nella Sala Andrea del Centro Congressi Ville Ponti di Varese (piazza Litta, 2), a partire dalle 10.00.

La relazione di Giacomo Brusa, presidente di Confagricoltura Varese toccherà diversi temi, tra cui la sottrazione dei suoli agricoli , la fauna selvatica fuori controllo, l’ assenza di una politica agricola specifica per un territorio come quello della nostra provincia, che non è né montagna né pianura. Nello stesso tempo, il presidente sottolineerà le caratteristiche di eccellenza delle nostre produzioni e gli sforzi necessari per sviluppare una filiera commerciale.

Per continuare la riflessione sul futuro del settore agricolo nel territorio provinciale seguirà una tavola rotonda, a cui sono stati invitati:

– Silvestro Pascarella , direttore del quotidiano “La Prealpina “ come moderatore;

– Il Ministro dell’Economia e delle Finanze Dott. Giancarlo Giorgetti ;

– Il Presidente di Regione Lombardia Avv. Attilio Fontana ;

– La Vice Presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati On. Maria Chiara Gadda ;

– Il Presidente della Provincia di Varese, dott. Marco Magrini

Inoltre, quale esperto di materie agricole, è stato invitato il Prof. dell’università di Agraria di Milano Tommaso Maggiore.

Durante la giornata gli agricoltori avanzeranno proposte per rendere l’agricoltura sempre più protagonista dello sviluppo della nostra Provincia.