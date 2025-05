La UYBA annuncia la messicana Melanie Parra, la “ragazza dei record”

Secondo tassello straniero per la Uyba Volley 2025-26: dopo la conferma di Silke Van Avermaet per la squadra di Enrico Barbolini è arrivato l’ingaggio di Melanie Parra, schiacciatrice-ricevitrice che a soli 23 anni ha già alle spalle una esperienza internazionale sia per la carriera universitaria negli USA sia per quella con la Nazionale del Messico.

Parra, 1,81, ha giocato soprattutto in Texas vestendo, in ambito NCAA, le maglie di Texas Longhorns e TCU (Texas Christian University) Horned Frogs. Nel 2023 ha realizzato 482 punti con 60 aces (entrambi record scolastici per la singola stagione), nel 2024 ha riscritto il libro dei primati con un totale di 620 punti frutto di 531 attacchi vincenti, di 55 aces e 61 muri: numeri che sono stati i migliori nella conference BIG 12 cui appartiene la sua università.

Tra gli altri record, Parra ha stabilito quello scolastico con 34 attacchi vincenti in una partita di quattro set, è stata la prima giocatrice nella storia di TCU a realizzare in due partite ben 34 attacchi vincenti, ha vinto per sei volte il titolo di Big 12 Offensive Player of the Week (primato eguagliato), raggiunto e superato i 1.000 attacchi vincenti in carriera. Questi risultati le sono valsi l’inclusione nella prima squadra All-American dell’AVCA e hanno fatto dire al suo allenatore, Jason Williams, che Melanie è una giocatrice “program changer”, ovvero capace di cambiare un “programma” della squadra per il contributo che è in grado di dare.

Nata nella città di Culiacàn, in Sinaloa, alta 1,81, Parra è diventata presto un punto di forza della Tricolor esordendo a 16 anni in un Mondiale senior (nel 2018) e ottenendo il bronzo nel campionato NORCECA U18 nel 2016. Le guide descrivono la schiacciatrice messicana come una grande saltatrice, aggressiva in attacco grazie a una grande varietà di colpi ma anche dotata di intelligenza tattica e predisposizione per i fondamentali di seconda linea.

«Alla TCU ho imparato molte cose nuove che mi hanno aiutata a raggiungere i risultati individuali che desideravo – ha spiegato Parra nell’intervista pubblicata dal sito ufficiale UYBA – Giocare in Italia era uno dei miei sogni e sono felicissima di poterlo fare. La Serie A1 è il miglior campionato al mondo e Busto è una squadra molto forte: voglio dimostrare di poter giocare in un gruppo di questo livello e contribuire a ottenere una posizione importante in classifica».

L’estate di Parra, dopo un periodo di riposo, prevede una serie di impegni con il Messico tra cui la disputa della Coppa del Mondo in Thailandia. «Vogliamo dimostrare di meritare di giocare una competizione così importante». Poi, dopo le nuove esperienze con la rappresentativa del suo Paese, Melanie indosserà la maglia biancorossa della Eurotek per far volare le Farfalle.