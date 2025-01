Varese celebra nel weekend la Giornata nazionale della Memoria Alpina, Sacro Monte chiuso domenica

Nel fine settimana, Varese si prepara a celebrare la terza Giornata Nazionale della Memoria e del Sacrificio degli Alpini con una serie di eventi.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 24 gennaio, quando il Gruppo Alpini Varese ricorderà i caduti e onorerà il Giorno della Memoria Alpina. La cerimonia si terrà a partire dalle 10.30 presso il Parco Cenci “Bosco dei Poeti”, in via Nelson Cenci (laterale di via S. Michele del Carso). L’evento prevede l’alzabandiera e la deposizione di una corona commemorativa, alla presenza degli alunni di alcune scuole cittadine.

Il clou delle celebrazioni sarà però domenica 26 gennaio, con un programma ricco di appuntamenti che culminerà al Sacro Monte. La giornata inizierà alle 10.30 al Centro Congressi De Filippi, in via Brambilla, con la conferenza “Alpini ribelli. Le Penne Nere nella Resistenza 1943 – 1945” a cura della sede nazionale di A.N.A. Relatori saranno Rolando Anni, Stefano Contini, Alberto Leoni e Filippo Masina. A moderarli ci sarà Mauro Azzi.

Nel pomeriggio, è previsto l’il pellegrinaggio al Sacro Monte per l’82esimo anniversario della battaglia di Nicolajevka, organizzato dall’Associazione Nazionale Alpini – sezione di Varese: il ritrovo sarà alle 15.45 alla Prima Cappella, accompagnati dalla Banda Giuseppe Verdi di Capolago. Alle 16.00 avrà inizio il pellegrinaggio lungo la Via Sacra, alla presenza del Labaro A.N.A. e del Consiglio Direttivo Nazionale, e con la partecipazione di alcuni Cori A.N.A. della Sezione di Varese e del Coro dei congedati della Brigata Tridentina. L’arrivo sarà al Santuario di Santa Maria del Monte, dove alle 18 si terrà la santa messa solenne concelebrata dal Vicario Episcopale della Diocesi di Milano per la Zona di Varese Monsignor Franco Gallivanone, dall’Arciprete del Santuario, e dai Cappellani degli alpini. Accompagneranno la celebrazione il Coro A.N.A. della Sezione di Varese e rappresentanze di altri Cori.

Al termine, il Presidente nazionale degli Alpini, Sebastiano Favero, ricorderà la battaglia di Nikolajewka con un intervento commemorativo.

NAVETTE SPECIALI PER AGEVOLARE LA PARTECIPAZIONE

In occasione del pellegrinaggio, verrà potenziato il trasporto pubblico per consentire a tutti i partecipanti di raggiungere la Via Sacra e il Sacro Monte.

Nella fascia oraria dalle 13.00 alle 21.00 sarà infatti possibile raggiungere il Sacro Monte solo con mezzi pubblici, potenziati con l’attivazione del servizio bus navetta dedicato. Il punto di partenza è la fermata di fronte al Palazzetto, nel punto tra piazzale Gramsci e via Manin, per consentire agli utenti di utilizzare l’ampio parcheggio.

Le corse partiranno dalle 14.15 alle 15.30 con corse ogni 15 minuti e arrivo in piazzale Montanari, per chi vorrà prendere parte alla camminata lungo il viale delle cappelle.

Le ultime due corse, previste alle 16.00 e 16.30, arriveranno invece fino a piazzale Pogliaghi per chi vorrà recarsi direttamente in cima al borgo per le celebrazioni. Il ritorno da piazzale Pogliaghi è dalle ore 20.00 alle ore 21.36, con corse ogni 12 minuti, con fermata in via del Santuario e arrivo in piazzale Gramsci. Il biglietto di andata e ritorno ha un costo complessivo di € 3,20 e può essere acquistato direttamente alla fermata di partenza dell’autobus.

Per le auto è previsto il divieto di transito in via prima Cappella, via Quintino Sella e via Oglio è in direzione di S.Maria del Monte dall’intersezione con via Adige. E’ autorizzata la circolazione a veicoli dei residenti, veicoli al servizio di persone disabili, del Servizio Trasporto Locale, degli utenti con prenotazione presso le attività ricettive e all’Osservatorio Astronomico, veicoli degli addetti alla manifestazione, mezzi di soccorso e delle Forze dell’Ordine.