Il mercato immobiliare torna vivace in provincia: ora Varese punta a milanesi e ai ticinesi

È stata presentata la nuova analisi completa del mercato immobiliare del territorio di Varese: è infatti disponibile nella nuova edizione della “Rilevazione dei prezzi degli immobili“.

La pubblicazione offre uno sguardo sui valori medi delle abitazioni nei 136 Comuni della provincia ed è frutto del lavoro sinergico di un’apposita commissione, coordinata dalla Camera di Commercio, che ha preso in considerazione le indicazioni degli oltre 200 operatori interpellati: figure professionali che formano la rete di informatori delle associazioni di categoria ANAMA, FIAIP e FIMAA oltre che degli Ordini e Collegi interessati, dell’Agenzia delle Entrate-Territorio, del Comune di Varese, della Provincia e dell’Associazione Costruttori Edili.

Per adattarla alle nuove esigenze di fruizione digitale, la versione online della Rilevazione, che registra un numero sempre crescente di accessi, è stata arricchita da nuove mappe interattive di consultazione del prezzi, alle quali quest’anno sono state aggiunte quelle di Luino e Saronno.

«Varese è un caso unico: abbiamo la fortuna grazie alla Camera di Commercio di realizzare un borsino autorevole – ha commentato Dino Vanetti vicepresidente di Fimaa – E infatti il volume si è affermato negli anni come una risorsa fondamentale per chi desidera orientarsi nel panorama del mercato immobiliare locale, un settore che, come sappiamo, è influenzato da molteplici fattori e che richiede costante aggiornamento per garantire decisioni informate. E’ stato per me un orgoglio trovarlo come volume di riferimento in Tribunale».

«Oggi il calo dei tassi sul costo del denaro e il crescente interesse verso immobili riqualificati, nel rispetto della direttiva europea Case Green, contribuiscono ad alimentare la domanda immobiliare – spiega il presidente di Camera di Commercio Varese, Mauro Vitiello – Una domanda che come Camera di Commercio stiamo stimolando attraverso lo sviluppo di due progetti di attrattività residenziale con Vieni a Vivere a Varese e degli investimenti in insediamenti produttivi con Invest in Varese».

MERCATO RESIDENZIALE: NUOVO IN CRESCITA E DOMANDA IN EVOLUZIONE

Dall’analisi emerge un aumento dei prezzi su tutto il territorio provinciale, con particolare attenzione agli immobili residenziali di nuova costruzione e agli immobili destinati all’impresa.

Nel segmento residenziale, il costo medio degli immobili nuovi di pregio a Varese si conferma stabile a 3.500 euro al metro quadrato, con lo stesso valore registrato a Saronno. A Busto Arsizio e Gallarate i prezzi si attestano a 3.300 euro al metro quadrato, anch’essi stabili. Un incremento si registra a Luino, dove il costo delle abitazioni panoramiche e di pregio è passato da 3.400 a 3.500 euro al metro quadrato.

«La zona sud della provincia sta avendo un periodo interessante – spiega Riccardo Ortiz, presidente di Fiaip – Busto in particolare ha molte nuove costruzioni che si vendono e trainano la vendita anche dell’usato, che in generale invece soffre di più. Senza contare che Busto, come Saronno, sono più raggiungibili da Milano, e questo è un elemento che fa la differenza».

I prezzi minimi degli immobili nuovi su scala provinciale sono saliti a 1.850 euro al metro quadrato (rispetto ai 1.700 del 2023), mentre i massimi sono cresciuti da 2.000 a 2.200 euro al metro quadrato. Questo aumento riflette i maggiori costi di costruzione e oneri finanziari, specialmente per le abitazioni costruite con criteri di alta efficienza energetica, dalle classi “A1” a “A4”.

La domanda si concentra principalmente sui trilocali e quadrilocali, alimentata soprattutto dalle famiglie. I bilocali continuano a essere scelti da giovani coppie al primo acquisto, mentre i monolocali rimangono prerogativa degli investitori. Decisivi, nella scelta degli immobili, sono la certificazione energetica e le spese condominiali contenute: «Ad avere questo genere di attenzione sono in particolare gli acquirenti delle giovani generazioni – commenta Bernardo Bianchessi, presidente Anama – Sono loro ad informarsi sulla classe energetica e rifiutare quelle più basse, o a chiedere le spese condominiali mensili, confrontandole con un muto di una casa energeticamente più efficiente: tutti elementi che determinano la loro scelta. Oggi però gli immobili di questa qualità si fa fatica ad averli. Quando ci sono, restano pochissimo sul mercato».

IMMOBILI PER L’IMPRESA, UN MERCATO DINAMICO

Il mercato degli immobili terziari e commerciali non ha subito variazioni di rilievo a livello di prezzi medi, mentre in termini di volumi gli operatori evidenziano un discreto dinamismo in tutti i comparti: uffici, negozi e capannoni industriali e artigianali. La domanda si concentra su immobili ben collegati e facilmente raggiungibili, con una crescente attenzione da parte di trasformarli in residenziali nelle aree urbane più richieste.

IL CONFRONTO CON MILANO E IL CANTON TICINO MOSTRA UNA VARESE DA SCOPRIRE

Resta vantaggioso il raffronto con i prezzi degli immobili sia residenziali, sia commerciali e produttivi, con i territori confinanti di Milano e del Canton Ticino. Secondo l’Osservatorio del Mercato Immobiliare, il prezzo degli appartamenti a Milano può toccare anche i 12.535 euro al metro quadrato. E soprattutto, il costo medio dell’immobiliare in vendita nel capoluogo lombardo, pari a 5.130 euro al metro quadro, è decisamente superiore a quello massimo del nuovo di pregio a Varese, dove si ferma a 3.500 euro al metro quadrato. Valori inferiori anche rispetto al Canton Ticino dove, secondo i dati di RealAdvisor, il prezzo medio al metro quadro di un appartamento è di 8.071 franchi svizzeri.

«Entrambi i territori risultano essere attrattivi professionalmente sotto l’aspetto remunerativo e di opportunità di crescita e ben collegati alla provincia di Varese – ricorda il presidente di Camera di Commercio Varese, Mauro Vitiello – Proprio per questo Varese può essere il luogo più adatto per stabilire la propria residenza, fuori dlal grande città: perchè ai prezzi di un appartamento qui si può acquistare una casa singola in un contesto naturale di prim’ordine e con tutti i servizi della città».

Il volume è disponibile sia in formato cartaceo, richiedibile via email all’indirizzo prezzi@va.camcom.it, sia online sul sito www.prezzivarese.it/immobili.