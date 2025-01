VareseNews si trasferisce a Materia: una nuova casa dopo 26 anni di storia

Ci sono voluti quindici mesi per arrivare a questo momento. La foto scattata durante la pausa pranzo, con oltre trenta persone riunite al centro dell’agorà di Materia Spazio Libero, cattura l’emozione di un giorno speciale: il trasferimento della redazione di VareseNews nella sua nuova casa.

Dopo 17 anni nella sede di Gazzada, VareseNews lascia un luogo che ha visto nascere tante storie e tanto lavoro per “approdare” a Materia, l’ex scuola di Sant’Alessandro di Castronno, la quarta casa nella storia del giornale. Nato nel 1997 nei locali del Circolino di Bosto, passato poi per Elmec, ora il giornale inaugura una nuova fase.

Questa non sarà solo una sede diversa, ma un progetto che guarda al futuro con energia rinnovata. Materia è pensata come uno spazio aperto, un laboratorio dove le idee si intrecciano con la comunità e dove il giornalismo si trasforma in racconto condiviso.

Proprio per sostenere questa visione, è stata lanciata la campagna di crowdfunding “Materia – Un laboratorio per il giornalismo” sulla piattaforma Idea Ginger. L’obiettivo è stato raggiunto, ma oggi, nell’ultimo giorno utile per contribuire, è ancora possibile sostenere questa iniziativa che vuole fare di Materia un punto di riferimento per il territorio.

«Avrei una lista infinita di persone da ringraziare – scrive il direttore Marco Giovannelli –. Ognuno di loro ha contribuito a rendere questo progetto speciale». Tra loro ci sono figure storiche del territorio a cui, in occasione dell’inaugurazione prevista per il 1° febbraio, saranno intitolati gli spazi della nuova sede: Pierfausto Vedani, Gaspare Morgione, Maria Concetta Boni, Gigi Bassani, Marino Bergamaschi, Luigi Orrigoni, Clemente Ballerio e Giori Ferrazzi.

La festa di inaugurazione sarà aperta a tutti, un’occasione per celebrare insieme questo nuovo inizio e per ringraziare chi ha reso possibile il traguardo raggiunto. «Noi di VareseNews ce la metteremo tutta per migliorare questo mondo – conclude la redazione –. E Materia è solo il punto di partenza».