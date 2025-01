Varesina e Castellanzese giocano d’anticipo

Sarà un gennaio ricco di impegni per la Serie D. Il campionato è ripreso domenica 5 e mercoledì 15 prevede il turno infrasettimanale. Per avere un giorno in più di riposo in vista della gara a metà della prossima settimana, sono diversi gli anticipi che sono già stata programmati; tra questi ci sono anche quelli di Varesina e Castellanzese.

Le fenici ospiteranno al “Varesina Stadium” l’Arconatese sabato 11 gennaio alle ore 14.30. Stesso giorno e stessa ora per la Castellanzese, chiamata in campo invece a Sesto San Giovanni contro la Pro Sesto.

Nel turno infrasettimanale invece la squadra di mister Spilli affronterà la trasferta di Breno mentre la Castellanzese ospiterà al “Provasi” il Crema.

CLASSIFICA

Ospitaletto 44, Desenzano 41, Caratese 38, VARESINA 37, Pro Palazzolo 35, Sant’Angelo e Casatese 33, Pro Sesto 30, Breno 29, Chievo 27, Sangiuliano City 23, Club Milano e Magenta 22, CASTELLANZESE 21, Vigasio 20, Nuova Sondrio e Fanfulla 19, Crema 18, Ciliverghe 16, Arconatese 13.