A una dottoranda dell’Università dell’Insubria il premio regionale “Valutare Premia”

È andato a una studentessa dell’Università dell’Insubria il primo premio del concorso“Valutare Premia”, sesta edizione dell’iniziativa del Consiglio Regionale della Lombardia che si rivolge a giovani laureati magistrali e dottori di ricerca che abbiano trattato nelle loro tesi temi sull’analisi e sulla valutazione di politiche pubbliche attuate su base regionale e conseguito il titolo di studio nel periodo dal 1° agosto 2023 al 31 luglio 2024.

A ottenere la miglior valutazione è stata Anna Claudia Caspani con la tesi “Sustainable transition. Exploring different approaches for increasing greenhouse gas emission awareness”. Anna Claudia Caspani è dottore di ricerca in Metodi e modelli per le decisioni economiche presso l’Università degli studi dell’Insubria, è nata in provincia di Monza e Brianza, risiede in provincia di Como.

36 i candidati (11 dottori di ricerca e 25 laureati) provenienti da atenei di tutta Italia che hanno aderito alla proposta.

Anna Claudia Caspani è risultata vincitrice della sezione “dottorato di ricerca”; nella sezione riservata alle “tesi di laurea magistrale” al primo posto si è classificato Fabio Grandito con la tesi “La simulazione a eventi discreti come strumento del lean six sigma nella gestione delle liste d’attesa: il caso studio dell’A.O.R.N. Cardarelli” conseguita presso l’Università “Federico II°” di Napoli. Primo classificato lauree magistrali: Fabio Grandito con la tesi “La simulazione a eventi discreti come strumento del lean six sigma nella gestione delle liste d’attesa: il caso studio dell’A.O.R.N. Cardarelli”. Fabio Grandito è laureato in Ingegneria biomedica l’Università degli Studi di Napoli “Federico II°”.

Le tesi sono state valutate da una Commissione tecnica composta dal Segretario generale Vicario del Consiglio regionale Marzio Maccarini, con funzioni di Presidente, e da due esperti esterni: Erica Melloni, ricercatrice presso il Politecnico di Milano e già presidente dell’Associazione Italiana di Valutazione, e Daniela Oliva, Direttore di ricerca e Presidente dell’Istituto per la Ricerca Sociale.

Ai primi classificati sono riconosciuti un premio in denaro, la presentazione della tesi ai Consiglieri regionali e la pubblicazione della tesi sul sito istituzionale del parlamento lombardo: nell’occasione sono stati premiati giovani delle province di Monza e Brianza, Como, Bergamo, Varese, Torino, Latina, Napoli e Arezzo.