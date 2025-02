Accoltella il fratello, arrestato un uomo a Como

La Polizia di Stato di Como, nella serata di ieri, ha arrestato per tentato omicidio, un 49enne canturino residente a Como, incensurato, per aver accoltellato il fratello di 48 anni, domiciliato a Lipomo, a seguito di una lite.

I fatti risalgono a metà mattina di ieri e sono avvenuti nell’abitazione del 49enne di via Zamenhof a Como, quando il personale sanitario dell’ospedale Valduce, dopo aver accettato in pronto soccorso un 48enne ferito da un’arma da taglio e accompagnato dal fratello in pronto soccorso, si è reso conto di non trovarsi di fronte un incidente domestico, come inizialmente dichiarato, ma ad un vero e proprio ferimento da arma da taglio.

Immediatamente accorse le Volanti, grazie alle primissime indagini mediche che escludevano l’origine accidentale della profonda ferita, circa 8 centimetri, riportata dall’uomo all’addome, concentravano la loro attenzione sul fratello.

Da quanto ricostruito dagli agenti, già nella prima mattina di ieri i due fratelli hanno iniziato a discutere, per poi passare a litigare pesantemente per motivi legati alla poco oculata gestione del denaro del minore dei due.

Da li è spuntato il grosso coltello che con dinamiche ancora in fase di accertamento ha attinto all’addome il 48enne canturino. L’uomo sarebbe poi stato accompagnato all’ospedale in condizioni gravi dallo stesso fratello.

Il ferito è stato urgentemente sottoposto ad un delicato intervento chirurgico e dichiarato in prognosi riservata pur non essendo in pericolo di vita.

In via Zamenhof sul luogo dei fatti, sono così intervenuti anche gli specialisti della Polizia Scientifica che hanno circoscritto e congelato la scena del crimine effettuando tutti i rilievi tecnico scientifici necessari sugli oggetti presenti, sequestrando l’arma utilizzata per il ferimento e costatando che il 49enne aveva ripulito in modo sommario e maldestro, sia gli spazi che il coltello sporco di sangue.

Il 49enne è stato portato in Questura e dichiarato in stato di arresto per tentato omicidio.

Avvertito di tutte le attività di Polizia Giudiziaria svolte e delle dinamiche accertate, il P.M. di turno ha disposto l’accompagnamento dell’uomo presso la casa Circondariale di Como.